Après plusieurs années de pratique, je vous livre une petite analyse sur cet acteur un peu à part du monde du rétro-gaming.
Voilà bientôt 6 années qu'ils ont lancé leur gamme de consoles rétro, que ce soit de salon, portable, des mini bornes ou bien des mini portables.
Et c'est l'occasion de faire le point : avantages, inconvénients, avant de vous livrer mon verdict final.
posted the 01/24/2026 at 01:29 PM by jedi
Tu confirmes que Evercade est quasiment le seul constructeur européen de consoles de retro-gaming ? Pour moi c'est un avantage non-négligeable.