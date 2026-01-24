Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
Evercade, le sauveur du Retro-Gaming ?
Après plusieurs années de pratique, je vous livre une petite analyse sur cet acteur un peu à part du monde du rétro-gaming.

Voilà bientôt 6 années qu'ils ont lancé leur gamme de consoles rétro, que ce soit de salon, portable, des mini bornes ou bien des mini portables.

Et c'est l'occasion de faire le point : avantages, inconvénients, avant de vous livrer mon verdict final.

    posted the 01/24/2026 at 01:29 PM by jedi
    comments (2)
    hatwa posted the 01/24/2026 at 02:07 PM
    Merci pour la vidéo mais je la trouve trop brève. Tu aurais pu parler de la manette et de son ergonomie, ainsi que d'éventuelles optimisations de jeux.
    defcon5 posted the 01/24/2026 at 02:07 PM
    Cool, cette vidéo, François. (en plus ça m'a permis de découvrir le "Elevator Action" original, moi qui y joue sur Saturn, en ce moment).

    Tu confirmes que Evercade est quasiment le seul constructeur européen de consoles de retro-gaming ? Pour moi c'est un avantage non-négligeable.
