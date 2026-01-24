Après plusieurs années de pratique, je vous livre une petite analyse sur cet acteur un peu à part du monde du rétro-gaming.Voilà bientôt 6 années qu'ils ont lancé leur gamme de consoles rétro, que ce soit de salon, portable, des mini bornes ou bien des mini portables.Et c'est l'occasion de faire le point : avantages, inconvénients, avant de vous livrer mon verdict final.