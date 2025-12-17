profile
Flight Simulator 2024
1
Likers
name : Flight Simulator 2024
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Asobo Studio
genre : simulation
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
suzukube
123
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3571
visites since opening : 7273695
suzukube > blog
all
Flight Simulator 2024 : PS5 vs PS5 PRO (superior version) !


Je ne vois pas la différence à part un framerate lock, j'attends vos analyses. (du coup je vais continuer d'y jouer sur Series X)
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 12/17/2025 at 07:42 PM by suzukube
    comments (10)
    senseisama posted the 12/17/2025 at 07:45 PM
    Je vois pas la différence avec la version switch 2...
    suzukube posted the 12/17/2025 at 07:48 PM
    senseisama mais il n'est pas sur switch 2 et j'arrive pas a lancer le cloud gaming dessus ?
    cyr posted the 12/17/2025 at 07:58 PM
    Alors celui la j'ai pas aimer. Le jeux est pas sur la consoels. On a l'impression de m'être 2 ans avant de pouvoir jouer, ça saccadé
    .....

    Je précise que j'ai esayer sur la semaine du lancement....je me doute que ça c'est arranger par la suite
    ouroboros4 posted the 12/17/2025 at 08:10 PM
    Je voulais le prendre jusqu'a savoir la quantité de données en ligne qu'il faut pour avoir tout le temps réel
    marcelpatulacci posted the 12/17/2025 at 08:48 PM
    Mouais, c'est une histoire de poil de Q, je vois aucune différence entre la vidéo PRO et sur ma XSX.

    senseisama suzukube la Switch 2 va décédé sur place si vous lancé ce monstre
    suzukube posted the 12/17/2025 at 09:05 PM
    marcelpatulacci Ah oui ?
    idd posted the 12/17/2025 at 09:31 PM
    y a peut-être la lumière qui fait plus naturelle sur pro, sinon je vois pas trop. m'enfin bon c'est pareil j'y joue aussi sur series x.
    senseisama posted the 12/17/2025 at 09:45 PM
    marcelpatulacci n'oublie pas qu'elle va faire tourner gta 6
    hypermario posted the 12/17/2025 at 09:49 PM
    suzukube Meme sur le snews PS5 il s'enerve sur la switch 2, de vrai gamin.
    suzukube posted the 12/17/2025 at 10:12 PM
    senseisama Bah la Series S va le faire...

    hypermario ça me fait rire xD
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo