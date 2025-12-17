accueil
name :
Flight Simulator 2024
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Asobo Studio
genre :
simulation
other versions :
PC
Flight Simulator 2024 : PS5 vs PS5 PRO (superior version) !
Je ne vois pas la différence à part un framerate lock, j'attends vos analyses. (du coup je vais continuer d'y jouer sur Series X)
posted the 12/17/2025 at 07:42 PM by suzukube
suzukube
comments (10)
10
)
senseisama
posted
the 12/17/2025 at 07:45 PM
Je vois pas la différence avec la version switch 2...
suzukube
posted
the 12/17/2025 at 07:48 PM
senseisama
mais il n'est pas sur switch 2 et j'arrive pas a lancer le cloud gaming dessus ?
cyr
posted
the 12/17/2025 at 07:58 PM
Alors celui la j'ai pas aimer. Le jeux est pas sur la consoels. On a l'impression de m'être 2 ans avant de pouvoir jouer, ça saccadé
.....
Je précise que j'ai esayer sur la semaine du lancement....je me doute que ça c'est arranger par la suite
ouroboros4
posted
the 12/17/2025 at 08:10 PM
Je voulais le prendre jusqu'a savoir la quantité de données en ligne qu'il faut pour avoir tout le temps réel
marcelpatulacci
posted
the 12/17/2025 at 08:48 PM
Mouais, c'est une histoire de poil de Q, je vois aucune différence entre la vidéo PRO et sur ma XSX.
senseisama
suzukube
la Switch 2 va décédé sur place si vous lancé ce monstre
suzukube
posted
the 12/17/2025 at 09:05 PM
marcelpatulacci
Ah oui ?
idd
posted
the 12/17/2025 at 09:31 PM
y a peut-être la lumière qui fait plus naturelle sur pro, sinon je vois pas trop. m'enfin bon c'est pareil j'y joue aussi sur series x.
senseisama
posted
the 12/17/2025 at 09:45 PM
marcelpatulacci
n'oublie pas qu'elle va faire tourner gta 6
hypermario
posted
the 12/17/2025 at 09:49 PM
suzukube
Meme sur le snews PS5 il s'enerve sur la switch 2, de vrai gamin.
suzukube
posted
the 12/17/2025 at 10:12 PM
senseisama
Bah la
Series S
va le faire...
hypermario
ça me fait rire xD
citer un membre
