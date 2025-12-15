Depuis sa baisse de prix pour Black Friday, la PS5 Digital Edition est la seconde console la plus vendue sur Amazon France, derrière la Nintendo Switch 2 avec MKW et devant la PS5 avec lecteur !
Un signe que le grand public est prêt à passer au tout dématérialisé, lorsque la console est vendue moins chère (ici 349 €) ? A noter également qu'aucun jeu au format GKC sur la Switch 2 ne fait partie du top 100 des ventes jeux vidéo d'Amazon France (mais que les cartes de 800 Robux font un carton en se positionnant en seconde position).
Les gkc, je trouve que c'est un compromis. Revendable. Mais bon tu dois insérer la carte pour lancer le jeux. Donc je suis full demat
Le jour où les livret de jeux on disparu des boite.....c'est marrant comme j'ai vriller d'un coup. Faudrait que je retrouve le jeux en question......
C'etais peu apres l'arrivée de la wii u, j'ouvre mon nouveau jeux, et je vois qu'il manque un truc dans la boîte.....
J'ai revendu les quelque beux que j'avais en boîte sur wii u, pour les racheter en démat. Sur 3DS, par contre j'ai la moitier en boîte, et l'autre en démat
Comment tu arrive a avoir star wars outlaw a un peu plus de 20 go, pragmata est a 17 go, et de l'autre tu a des jeux moins performants mais qui pèse lourd, trop lourd.(le prix des carte micro express)
Bon tu a la 256 go a 60€. Ça te fait 521 go en tous
A l'epoque de la sortie de la ps4, on me conseillé d'effacer les jeux au fur et a mesure.....(j'ai remplacer le dd interne par un 2 to), et quand c'etais possible j'ai mis un dd externe de 2 to supplémentaire (ps4 day one, 4 to de stockage :love
Je vais acheter prochainement la carte 1 to sur la switch2.....je serais tranquille un bon moment.
suzukube par contre sur l'eshop ou autre store, tu a les mêmes prix qu'en métropole ? Rassure moi.