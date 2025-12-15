profile
[AMZN] La PS5 Digital Edition seconde console la plus vendue de la semaine !
Depuis sa baisse de prix pour Black Friday, la PS5 Digital Edition est la seconde console la plus vendue sur Amazon France, derrière la Nintendo Switch 2 avec MKW et devant la PS5 avec lecteur !



Un signe que le grand public est prêt à passer au tout dématérialisé, lorsque la console est vendue moins chère (ici 349 €) ? A noter également qu'aucun jeu au format GKC sur la Switch 2 ne fait partie du top 100 des ventes jeux vidéo d'Amazon France (mais que les cartes de 800 Robux font un carton en se positionnant en seconde position).
Amazon France - https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/videogames/ref=sv_vg_0/?ie=UTF8&ref_=sv_vg_1&tag=otk-21
    posted the 12/15/2025 at 06:08 PM by suzukube
    comments (10)
    altendorf posted the 12/15/2025 at 06:20 PM
    suzukube posted the 12/15/2025 at 06:24 PM
    Après, 349 € la PS5, c'est un tarif de dingue, c'est le prix que j'avais acheté la mienne en 2020 (digital edition), avant de passer sur une Pro full demat' ici encore
    cyr posted the 12/15/2025 at 06:38 PM
    suzukube toute façon, il te faut un dd, enfin un ssd. Et ut es obligé de lettre le CD dans le lecteur pour lancer ton jeux.

    Les gkc, je trouve que c'est un compromis. Revendable. Mais bon tu dois insérer la carte pour lancer le jeux. Donc je suis full demat

    Le jour où les livret de jeux on disparu des boite.....c'est marrant comme j'ai vriller d'un coup. Faudrait que je retrouve le jeux en question......

    C'etais peu apres l'arrivée de la wii u, j'ouvre mon nouveau jeux, et je vois qu'il manque un truc dans la boîte.....
    J'ai revendu les quelque beux que j'avais en boîte sur wii u, pour les racheter en démat. Sur 3DS, par contre j'ai la moitier en boîte, et l'autre en démat
    senseisama posted the 12/15/2025 at 06:41 PM
    Stratégie de l'augmentation de prix pour redescendre au prix quasi de base. Trop fort sony
    suzukube posted the 12/15/2025 at 06:46 PM
    cyr Je préfère aussi les jeux démat aux jeux GKC (changer la cartouche de la Switch 2 quand elle est dans son dock, j'sais pas, j'aime pas trop ce mood), même s'il m'arrive d'acheter en GKC quand le prix est intéressant, pour encourager à tirer les prix vers le bas (parce que bon les Mario Kart à 99 € / 109 € sur mon île là, j'sais pas où l'on va). Mais la plupart de mes jeux seront en version demat' - même si je regrette pour Hyrule Warriors sur Switch 2, j'comprends pas pkoi il fait quasi 50Go O_o. Ca doit être les cinématiques...
    famimax posted the 12/15/2025 at 06:49 PM
    Personne n'a fait de news sur l'une des consoles la plus vendue du moment aux US... La Nex Playground, elle se vend même mieux que les XBox Series
    cyr posted the 12/15/2025 at 07:01 PM
    suzukube j'ai vu aussi le jeux de voiture, le 3eme, il est afficher a 48,8 go ....
    Comment tu arrive a avoir star wars outlaw a un peu plus de 20 go, pragmata est a 17 go, et de l'autre tu a des jeux moins performants mais qui pèse lourd, trop lourd.(le prix des carte micro express)
    Bon tu a la 256 go a 60€. Ça te fait 521 go en tous
    A l'epoque de la sortie de la ps4, on me conseillé d'effacer les jeux au fur et a mesure.....(j'ai remplacer le dd interne par un 2 to), et quand c'etais possible j'ai mis un dd externe de 2 to supplémentaire (ps4 day one, 4 to de stockage :love

    Je vais acheter prochainement la carte 1 to sur la switch2.....je serais tranquille un bon moment.
    cyr posted the 12/15/2025 at 07:04 PM
    famimax peut etre que ça intéresse pas grand monde.....


    suzukube par contre sur l'eshop ou autre store, tu a les mêmes prix qu'en métropole ? Rassure moi.
    famimax posted the 12/15/2025 at 07:22 PM
    cyr Bah si elle se vend bien c'est qu'elle intéresse du monde justement
    cyr posted the 12/15/2025 at 07:28 PM
    famimax le grand public sûrement, les joueurs pro ..pas vraiment
