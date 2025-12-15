Depuis sa baisse de prix pour Black Friday, la PS5 Digital Edition est la seconde console la plus vendue sur Amazon France, derrière la Nintendo Switch 2 avec MKW et devant la PS5 avec lecteur !Un signe que le grand public est prêt à passer au tout dématérialisé, lorsque la console est vendue moins chère (ici 349 €) ? A noter également qu'aucun jeu au format GKC sur la Switch 2 ne fait partie du top 100 des ventes jeux vidéo d'Amazon France (mais que les cartes de 800 Robux font un carton en se positionnant en seconde position).