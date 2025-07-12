Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
De nouvelles productions dingues sur Atari ST et Colecovision
Et oui, les développeurs français sont vraiment au top.

J'ai eu la chance d'interviewer Shaoth, qui développe des homebrews pour PC, Atari ST, et plus récemment Colecovision.

Et je peux dire sans trop me tromper qu'il s'agit maintenant du meilleur développeur sur Colecovision. Il suffit de regarder ses conversions de Beach Head ou bien encore de Raid Over Moscow pour s'en convaincre.

Bon visionnage à vous !!!



    posted the 12/07/2025 at 02:24 PM by jedi
    comments (1)
    kraken posted the 12/07/2025 at 04:58 PM
    La console de cette epoque la plus folle niveau homebrew, c'est l'intellivision. La console enterre totalement la Coleco niveau capacité, elle gere plus de sprite sur une ligne, peut les zoomer (ce qui permet d'avoir de plus gros sprites, de faire des effet ou d'economiser les sprite) et du scrolling hardware.
    Sur Intellivision, on a des homebrew digne de la NES. Et j'ai fait quelque mockup utilisant les limitation de la console qui montre que bien utilisé, la console pourrait même faire des trucs que la NES ne peut pas faire
