Et oui, les développeurs français sont vraiment au top.J'ai eu la chance d'interviewer Shaoth, qui développe des homebrews pour PC, Atari ST, et plus récemment Colecovision.Et je peux dire sans trop me tromper qu'il s'agit maintenant du meilleur développeur sur Colecovision. Il suffit de regarder ses conversions de Beach Head ou bien encore de Raid Over Moscow pour s'en convaincre.Bon visionnage à vous !!!