Et oui, les développeurs français sont vraiment au top.
J'ai eu la chance d'interviewer Shaoth, qui développe des homebrews pour PC, Atari ST, et plus récemment Colecovision.
Et je peux dire sans trop me tromper qu'il s'agit maintenant du meilleur développeur sur Colecovision. Il suffit de regarder ses conversions de Beach Head ou bien encore de Raid Over Moscow pour s'en convaincre.
Sur Intellivision, on a des homebrew digne de la NES. Et j'ai fait quelque mockup utilisant les limitation de la console qui montre que bien utilisé, la console pourrait même faire des trucs que la NES ne peut pas faire