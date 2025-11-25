- Tiré d'une présentation interne
- Screens tirés de proto ou build peu avancé donc ne faîtes pas gaffe au rendu
- Farah sera beaucoup plus mise en avant (non jouable néanmoins)
- Nouvelles énigmes requérant ses compétences (notamment l'arc).
- Deux zones totalement inédites
- Davantage de compétences en combat et dans la manipulation du temps
- Plusieurs changement face aux boss
- Plus besoin de protéger Farah, elle sait se défendre seule
(Reveal attendu pour les Game Awards, avec lancement pour la mi-janvier 2026)
Oh mince encore un jeu qui reste dans leur délire je sens...
J'en garde un tel souvenir sur PS2... j'avais apprécié chaque minute! Exceptionnel! J'ai du le finir 5 fois, chose qui m'arrive jamais sur un jeu.
Il devrait sortir sur Switch 2 je pense...
Un jeu pour l'audience moderne visiblement...
Quelles sont les autres modifications dans le meme genre.
Ou alors Ubisoft a compris que ça cassait les couilles aux joueurs même "BIEN MASCU" de jouer en défendant une gonzesse qui braille.
Les trauma de Resident Evil 4 et Goldeneye sont encore présents et même moi, je préfère jouer pendant que le binome se démerde un minimum.
En vrai je pense que certaines décisions peuvent diviser, mais je pense pas que ce sera un mauvais jeu, donc je pense y jouer quoi qu'il arrive car je suis un grand fan
Donc tant mieux si Farah est plus autonome. Marre des princesses / PNJ à sauver. Dommage de ne pas être allé jusqu'au bout en rendant Farah jouable.