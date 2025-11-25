Jeux Video

- Tiré d'une présentation interne- Screens tirés de proto ou build peu avancé donc ne faîtes pas gaffe au rendu- Farah sera beaucoup plus mise en avant (non jouable néanmoins)- Nouvelles énigmes requérant ses compétences (notamment l'arc).- Deux zones totalement inédites- Davantage de compétences en combat et dans la manipulation du temps- Plusieurs changement face aux boss- Plus besoin de protéger Farah, elle sait se défendre seule(Reveal attendu pour les Game Awards, avec lancement pour la mi-janvier 2026)