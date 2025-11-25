profile
Prince of Persia Remake : leak de multiples informations
Jeux Video



- Tiré d'une présentation interne
- Screens tirés de proto ou build peu avancé donc ne faîtes pas gaffe au rendu

- Farah sera beaucoup plus mise en avant (non jouable néanmoins)
- Nouvelles énigmes requérant ses compétences (notamment l'arc).
- Deux zones totalement inédites
- Davantage de compétences en combat et dans la manipulation du temps
- Plusieurs changement face aux boss
- Plus besoin de protéger Farah, elle sait se défendre seule


(Reveal attendu pour les Game Awards, avec lancement pour la mi-janvier 2026)
    posted the 11/25/2025 at 08:13 AM by shanks
    comments (8)
    taiko posted the 11/25/2025 at 08:27 AM
    Plus besoin de protéger Farah, elle sait se défendre seule.

    Oh mince encore un jeu qui reste dans leur délire je sens...
    pharrell posted the 11/25/2025 at 08:38 AM
    Sauf si c'est une catastrophe j'ai vraiment envie de le refaire ce jeu.

    J'en garde un tel souvenir sur PS2... j'avais apprécié chaque minute! Exceptionnel! J'ai du le finir 5 fois, chose qui m'arrive jamais sur un jeu.

    Il devrait sortir sur Switch 2 je pense...
    chreasy97 posted the 11/25/2025 at 08:48 AM
    Plus besoin de défendre Sarah.

    Un jeu pour l'audience moderne visiblement...

    Quelles sont les autres modifications dans le meme genre.
    shanks posted the 11/25/2025 at 08:51 AM
    chreasy97
    Un jeu pour l'audience moderne visiblement...

    Ou alors Ubisoft a compris que ça cassait les couilles aux joueurs même "BIEN MASCU" de jouer en défendant une gonzesse qui braille.
    Les trauma de Resident Evil 4 et Goldeneye sont encore présents et même moi, je préfère jouer pendant que le binome se démerde un minimum.
    churos45 posted the 11/25/2025 at 09:02 AM
    pharrell +1
    En vrai je pense que certaines décisions peuvent diviser, mais je pense pas que ce sera un mauvais jeu, donc je pense y jouer quoi qu'il arrive car je suis un grand fan
    burningcrimson posted the 11/25/2025 at 09:26 AM
    taiko J'ai pensé la même chose
    nikolastation posted the 11/25/2025 at 09:29 AM
    Tellement PENIBLE (pour rester poli) la Ashley dans RE4. J'aurais pu lâcher le jeu si le reste n'avait pas été aussi ouf.
    Donc tant mieux si Farah est plus autonome. Marre des princesses / PNJ à sauver. Dommage de ne pas être allé jusqu'au bout en rendant Farah jouable.
    e3ologue posted the 11/25/2025 at 09:30 AM
    Du peu qu'on peut en voir, ça me plait
