Meilleur jeu multi-support (mobile/tablette/PC)

Disney Speedstorm (Gameloft)



Meilleur multijoueur

Dunk City Dynasty (Exptional Global)



Meilleur jeu casual

Candy Crush Solitaire (King)



Meilleur jeu indépendant

Chants of Sennaar (Playdigious)



Meilleur scénario

Disco Elysium (ZA/UM)



Meilleur suivi

Wuthering Waves (KURO GAMES)



Meilleur jeu avec Play Pass

DREDGE (Black Salt Games)



Meilleur jeu pour Google Play Jeux sur PC

ODIN:VALHALLA RISING (Kakao Games)



Meilleur jeu Google Play

Pokémon TCG Pocket (Pokémon Company)

Selon nous, le JCC Pokémon Pocket dépasse la simple adaptation du jeu de cartes physique en parvenant à conserver le plaisir des collections à l'ancienne. Ses effets bien conçus, comme les lancers à pile ou face ou l'ouverture des Boosters, donnent une impression de poids et de texture pour une expérience tactile saisissante qui donne vie au jeu.



Le JCC Pokémon Pocket exploite pleinement son format numérique pour offrir une expérience améliorée et très accessible qui fait entrer le jeu de cartes dans une nouvelle ère. Et c'est pour ce succès colossal qu'il remporte le prix du Meilleur jeu de 2025.

C'est le secteur mobile et spécifiquement Android, pour rappel hein. Comme à chaque année Google liste ses gagnants, les meilleurs jeux mobile sur sa plateforme et selon leur propre jury. Voici la liste :