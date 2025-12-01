Annonce du nouveau matériel Steam de Valve : la manette Steam Controller, la Steam Machine ( uniquement pour le salon) qui est 6 foix plus puissante que la Steam Deck, et son Steam Frame pour la VR qui seront disponibles en 2026. Tout comme la Steam Deck, ces trois appareils sont optimisés pour Steam et conçus pour permettre aux joueurs de tirer encore davantage parti de leur bibliothèque Steam.
A qui s'adresse ce genre de console ? Ceux qui n'ont pas de PC, s'en foutent du coté portable, et qui ne veulent pas de cable dans le salon ?
Est-ce que ça intéressera les pcistes ? Pas vraiment
Est-ce que ça intéressera les consoleux ? Pas sûr
Le steam deck mais plus haute gamme pour résumer.
thejoke C’est exactement ce que j’attendais depuis des années. Un pc de salon sous Linux.
Le Steam Frame sera mon premier casque VR, celui-ci a l'air au top dans les tous les domaines.
Le Steam Controller a l'air intéressant aussi, avec ses sticks qui sont symétriques mais qui ne sont pas trop bas et pas trop poche l'un de l'autre (les sticks symétriques en bas, qui se touchent presque, perso je peux pas, trop fatiguant comme position pour les pouces et manque de précision).
gamjys La Steam Deck c'était quand même 3 à 4 fois moins cher que la concurrence, le Steam controller ça valait rien non plus, on est loin du prix des manettes des grands constructeurs, surtout qu'eux ont au moins la décence de mettre des vrais sticks et des palettes, que tu trouves dans une Anbernic chinoise à 10 balles et pas dans la DualSense par exemple. La Steam Deck aussi est moche, mais la beauté ne fait vraiment pas l'ergonomie pour le coup, c'est limite l'inverse en fait.
kakazu très largement plus puissante qu'une steam deck même de ce que je vois, dommage les 8GB de ram vidéo, je pense 10-12 aurait été nickel mais en 1080p ce sera surement bien pendant un bon bout de temps
par contre la manette rappelle celle de la jaguar
Me dites pas que c'est ça svp
la par exemple sur mon steam deck j'ai mis l'interface de la xbox ally
Ouais je vais tirer un câble de 20/30 mètres…
Par contre à voir le prix, et si dans 5 ans la config ne sera pas obsolete.
Parfait !
il essaye en vrai d'imposer leur ecosystème et leur OS mais ne savent pas encore trop comment faire
Je suis désolé mais pour le design, je ne le trouve pas top après faut voir manette en main ce que ça donne.
Pareil pour la Steam Deck, même si la machine m’attire, faut avouer qu’elle fait un peu tank niveau design. Une version lite serait plus cool, mais bon on verra ce que donnera la Steam Deck 2, peut-être plus soignée visuellement.
Et ouais, niveau prix, je m’attends clairement à un truc salé.
Bien que l'écosystème diffère (quoi que tu peux installer SteamOS de mémoire), t'as ce type de machines qui peuvent faire office de Steam Deck lite, ça fait tout tourner de la Switch, du PC etc.
En tout cas, ça fait plaisir de voir enfin un nouvel acteur se bouger, ça pourrait vraiment rebattre les cartes.
Tout le monde commence déja à rêver que ca va foutre la Xbox "Magnus" au tapis mais ce n’est clairement pas la même chose, ca ne joue pas du tout dans la même cour.
Bref, les "gamers" sont devenus complètement stupides
De plus ils parles de 4K 60fps avec FSR, mais ils ne disent pas quel niveau de FSR et vu l'hardware ça va être le plus bas clairement avec 28CU du GPU. Donc à l'image de la Steam Deck elle va être vite dépassée pour les jeux AA et triple A dès cette année.
De plus le prix, il y a une version 512Go et 2To. Donc il est claire qu'elle va être cher dans sa version 2To. La version 512Go est là pour avoir un prix d'entrée en dessous des consoles (PS5 Xbox SS, SW2).
Enfin comme il présente la manette comme un hardware à part, pas sûr aussi qu'elle sera vendu avec la manette.
En tout cas elle m'intéresse vraiment pas, trop peu puissante, voir déjà dépassée.
Mais pour l'indé/émulation et les jeux services qui ont du succès (Fornite, Rocket league, Valorian...) elle pourrait faire le taff pour ces joueurs mono-jeu