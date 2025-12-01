profile
Valve annonce une nouvelle manette, sa Steam Machine et son Steam Fream pour la VR


Annonce du nouveau matériel Steam de Valve : la manette Steam Controller, la Steam Machine ( uniquement pour le salon) qui est 6 foix plus puissante que la Steam Deck, et son Steam Frame pour la VR qui seront disponibles en 2026. Tout comme la Steam Deck, ces trois appareils sont optimisés pour Steam et conçus pour permettre aux joueurs de tirer encore davantage parti de leur bibliothèque Steam.
https://www.youtube.com/watch?v=OmKrKTwtukE
    posted the 11/12/2025 at 06:07 PM by yanssou
    comments (45)
    thejoke posted the 11/12/2025 at 06:11 PM
    La machine d'émulation ultime
    beyondgood074 posted the 11/12/2025 at 06:12 PM
    C'est cool mais je comprends pas trop l'intérêt, corrigez moi si je me trompe mais, tu peux sois tirer un cable HDMI de ton PC à ta télé, soit acheter un Steam Deck + Dock qui fera la même chose (un peu moins puissant du coup.)
    A qui s'adresse ce genre de console ? Ceux qui n'ont pas de PC, s'en foutent du coté portable, et qui ne veulent pas de cable dans le salon ?
    avan posted the 11/12/2025 at 06:13 PM
    Grosse annonce mais je reste perplexe pour mon cas. J'ai une petite bibliothèque steam.
    Est-ce que ça intéressera les pcistes ? Pas vraiment
    Est-ce que ça intéressera les consoleux ? Pas sûr

    Le steam deck mais plus haute gamme pour résumer.
    kakazu posted the 11/12/2025 at 06:15 PM
    avan La steam machine est plus puissante qu'un steam deck
    newtechnix posted the 11/12/2025 at 06:15 PM
    Les prix?
    gamjys posted the 11/12/2025 at 06:15 PM
    J'ai hâte de voir le prix de la machine, ça va être méga chère et la manette est moche. On verra bien ce que ça donne.
    patrickleclairvoyant posted the 11/12/2025 at 06:18 PM
    Tout se passe comme prévu! Half Life 3 avec je le sens.
    thejoke C’est exactement ce que j’attendais depuis des années. Un pc de salon sous Linux.
    liberty posted the 11/12/2025 at 06:18 PM
    beyondgood074 Tu veux dire que ça aurait été plus intéressant un dock permettant de jouer a la steam deck sur TV avec beaucoup plus de puissance ?
    abookhouseboy posted the 11/12/2025 at 06:19 PM
    Grosses annonces.

    Le Steam Frame sera mon premier casque VR, celui-ci a l'air au top dans les tous les domaines.

    Le Steam Controller a l'air intéressant aussi, avec ses sticks qui sont symétriques mais qui ne sont pas trop bas et pas trop poche l'un de l'autre (les sticks symétriques en bas, qui se touchent presque, perso je peux pas, trop fatiguant comme position pour les pouces et manque de précision).
    e3ologue posted the 11/12/2025 at 06:20 PM
    Le nerf de la guerre c'est les prix, ils peuvent tout casse, comme se viander instant
    5120x2880 posted the 11/12/2025 at 06:24 PM
    beyondgood074 Bah oui tu peux monter un PC avec SteamOS (ou carrément avec Windows 11 qui boot Steam en Big Picture), mais du coup je te rejoint avec avan sur l'utilité, peut-être faire glisser les utilisateurs du Steam Deck dessus ? J'ai des personnes dans mon entourage qui l'utilisent comme PC de jeux unique.

    gamjys La Steam Deck c'était quand même 3 à 4 fois moins cher que la concurrence, le Steam controller ça valait rien non plus, on est loin du prix des manettes des grands constructeurs, surtout qu'eux ont au moins la décence de mettre des vrais sticks et des palettes, que tu trouves dans une Anbernic chinoise à 10 balles et pas dans la DualSense par exemple. La Steam Deck aussi est moche, mais la beauté ne fait vraiment pas l'ergonomie pour le coup, c'est limite l'inverse en fait.
    wickette posted the 11/12/2025 at 06:28 PM
    Tout dépendra du prix, une steam deck LCD c'est 420E je pense qu'une steam machine au dessus de 400 ce serait une erreur perso.

    kakazu très largement plus puissante qu'une steam deck même de ce que je vois, dommage les 8GB de ram vidéo, je pense 10-12 aurait été nickel mais en 1080p ce sera surement bien pendant un bon bout de temps
    ootaniisensei posted the 11/12/2025 at 06:28 PM
    beyondgood074 Le Steam Deck en docké c'est une chips, tu lance God Of War en 1080p la console est déjà au sol, c'est surtout viable pour les indés et ça dépanne mais pas pour les AA ou AAA malheureusement
    altendorf posted the 11/12/2025 at 06:29 PM
    Le design est catastrophique
    yanssou posted the 11/12/2025 at 06:29 PM
    beyondgood074 Le dock ne déporte que l’écran, ça n'augmente pas sa puissance.
    egguibs posted the 11/12/2025 at 06:32 PM
    altendorf ah c'est drole pour le coup je la trouve super jolie !


    par contre la manette rappelle celle de la jaguar
    fan2jeux posted the 11/12/2025 at 06:33 PM
    Je suis très interessé
    kakazu posted the 11/12/2025 at 06:36 PM
    wickette Dans la vidéo ils disent 6 fois plus puissant qu'un steam deck
    skuldleif posted the 11/12/2025 at 06:37 PM
    allez voir les spec
    malroth posted the 11/12/2025 at 06:47 PM
    Attendez c'est ça l'annonce qui allait boulverser le gaming et faire oublier gta 6 ?

    Me dites pas que c'est ça svp
    gat posted the 11/12/2025 at 06:47 PM
    skuldleif Elle est compatible Game Pass ? Juste pour savoir si tu vas nous péter les baloches avec.
    egguibs posted the 11/12/2025 at 06:49 PM
    gat techniquement comme toute les machines steam c'est avant tout des pc donc oui !

    la par exemple sur mon steam deck j'ai mis l'interface de la xbox ally
    jaysennnin posted the 11/12/2025 at 06:49 PM
    valve et xbox vont se retrouver en frontal sur le même créneau (machine de salon ouverte)
    shambala93 posted the 11/12/2025 at 06:54 PM
    beyondgood074
    Ouais je vais tirer un câble de 20/30 mètres…
    rider288 posted the 11/12/2025 at 06:55 PM
    C'est pour ceux qui n'ont pas de PC en gros. Et pas de Windows.

    Par contre à voir le prix, et si dans 5 ans la config ne sera pas obsolete.
    shambala93 posted the 11/12/2025 at 06:55 PM
    Jouant sur Pc et voulant retrouver le plaisir du salon, cool de retrouver sa bibliothèque steam dans une machine de salon.

    Parfait !
    keiku posted the 11/12/2025 at 06:55 PM
    beyondgood074 tu as donné ta réponse a ta question , c'est un peu la console de salon de steam, la ou la steam deck fait portable/hybride, le vrai soucis c'est qu'il la présente comme un pc du coup, ca joue contre eux niveau communication, s'il l'avait présenté comme une simple console de salon ca serait bien mieux passé

    il essaye en vrai d'imposer leur ecosystème et leur OS mais ne savent pas encore trop comment faire
    gamjys posted the 11/12/2025 at 07:09 PM
    5120x2880 c'est sur que la beauté ne fait pas du tout mais c'est le premier truc que tu vois.
    Je suis désolé mais pour le design, je ne le trouve pas top après faut voir manette en main ce que ça donne.
    Pareil pour la Steam Deck, même si la machine m’attire, faut avouer qu’elle fait un peu tank niveau design. Une version lite serait plus cool, mais bon on verra ce que donnera la Steam Deck 2, peut-être plus soignée visuellement.

    Et ouais, niveau prix, je m’attends clairement à un truc salé.
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 07:11 PM
    Quand tu vois déjà le prix de la SD, j'ai peur pour la console
    5120x2880 posted the 11/12/2025 at 07:16 PM
    gamjys C'est juste une demi-series X, après ça fait un peu design Yamaha, juste un bloc sobre. Bah manette en main t'aura des vrais sticks, ça te changera pas mal, moi aussi ça m'a fait bizarre au début.

    Bien que l'écosystème diffère (quoi que tu peux installer SteamOS de mémoire), t'as ce type de machines qui peuvent faire office de Steam Deck lite, ça fait tout tourner de la Switch, du PC etc.
    bennj posted the 11/12/2025 at 07:27 PM
    yanssou https://www.gamekyo.com/videofr66079_valve-officialise-de-nouveaux-hardwares-pour-2026-et-bientot-l-annonce-d-un-jeu.html
    bennj posted the 11/12/2025 at 07:28 PM
    ouroboros4 C'est de la SD classique pas express
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 07:34 PM
    bennj ?
    apejy posted the 11/12/2025 at 07:36 PM
    bennj il parle du prix du Steam Deck.
    bennj posted the 11/12/2025 at 07:36 PM
    ouroboros4 autant pour moi je pensais que tu parlais de la carte SD pas du Steam Deck.
    ioda posted the 11/12/2025 at 07:41 PM
    Intérêt 0. Ca va couter une blinde juste pour avoir un pc avec un logo Steam.
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 07:42 PM
    Oui je parlais du prix de la Steam Deck, evidemment ^^
    hypermario posted the 11/12/2025 at 08:45 PM
    ioda Emulateur plus jeux steam abordable, le paquage long terme n'est pas si onéreux que ca je trouve, sachnt que tu pourra faire tourner epic game store avec ces jeux gratuit par semaine , gog, eect...
    micheljackson posted the 11/12/2025 at 11:20 PM
    La manette m'intéresse, j'attendrais les premiers retours sur le D-pad.
    gamjys posted the 11/13/2025 at 12:26 AM
    5120x2880 Le design est plutôt sobre, mais perso je trouve pas ça super attirant. Après, on jugera manette en main et faudra voir ce que l’écosystème donne.
    En tout cas, ça fait plaisir de voir enfin un nouvel acteur se bouger, ça pourrait vraiment rebattre les cartes.
    pimoody posted the 11/13/2025 at 05:03 AM
    Perso ça m’intéresse, je trouve le design réussi avec la possibilité de personalisé la face plate. Le seul hic c’est le hdmi 2.0
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 08:30 AM
    8Go de memoire video
    elicetheworld posted the 11/13/2025 at 03:19 PM
    Une steam deck de salon pas de prix....pas bon ça
    zboubi480 posted the 11/13/2025 at 05:09 PM
    Je comprends vraiment pas l’engouement autour de ce produit....c’est juste un barbone, pas trés puissant, estampillé Steam.
    Tout le monde commence déja à rêver que ca va foutre la Xbox "Magnus" au tapis mais ce n’est clairement pas la même chose, ca ne joue pas du tout dans la même cour.
    Bref, les "gamers" sont devenus complètement stupides
    zoske posted the 11/13/2025 at 05:16 PM
    Le gros problème c'est les 8Go du GPU... En 2025 c'est vraiment peu et ça va poser pas mal de problème sur les textures de pas mal de jeu.
    De plus ils parles de 4K 60fps avec FSR, mais ils ne disent pas quel niveau de FSR et vu l'hardware ça va être le plus bas clairement avec 28CU du GPU. Donc à l'image de la Steam Deck elle va être vite dépassée pour les jeux AA et triple A dès cette année.

    De plus le prix, il y a une version 512Go et 2To. Donc il est claire qu'elle va être cher dans sa version 2To. La version 512Go est là pour avoir un prix d'entrée en dessous des consoles (PS5 Xbox SS, SW2).

    Enfin comme il présente la manette comme un hardware à part, pas sûr aussi qu'elle sera vendu avec la manette.
    En tout cas elle m'intéresse vraiment pas, trop peu puissante, voir déjà dépassée.
    Mais pour l'indé/émulation et les jeux services qui ont du succès (Fornite, Rocket league, Valorian...) elle pourrait faire le taff pour ces joueurs mono-jeu
