Annonce du nouveau matériel Steam de Valve : la manette Steam Controller, la Steam Machine ( uniquement pour le salon) qui est 6 foix plus puissante que la Steam Deck, et son Steam Frame pour la VR qui seront disponibles en 2026. Tout comme la Steam Deck, ces trois appareils sont optimisés pour Steam et conçus pour permettre aux joueurs de tirer encore davantage parti de leur bibliothèque Steam.