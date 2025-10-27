profile
Next XBOX : Rétrocompatibilité totale, ouverture sur le PC, et multijoueur non payant


Résumé de l’article : Le futur Xbox selon Microsoft

Microsoft prépare une nouvelle génération Xbox qui fusionnera l’univers des consoles avec celui du PC Windows. L’idée ? Offrir une expérience premium qui combine :

Toute la bibliothèque Xbox (Xbox, Xbox 360, Xbox One, Series X|S) jouable nativement.

Compatibilité totale avec Windows : accès à Steam, Epic Games, Battle.net, Riot, et même des applis comme Adobe ou Office.

Pas de mur payant pour le multijoueur : contrairement aux consoles actuelles, le multijoueur serait gratuit comme sur PC.

Interface optimisée pour TV et manette, mais possibilité de basculer vers le bureau Windows complet.

???? Ce que ça implique :
Le Xbox Ally (console portable co-développée avec ASUS) est un prototype public de cette vision.

Microsoft travaille avec AMD pour concevoir le matériel, avec des performances PC mais une ergonomie console.

Les jeux PlayStation disponibles sur PC (comme God of War ou Spider-Man) pourraient être jouables sur cette nouvelle Xbox via Steam.

Le Game Pass pourrait être repensé pour s’adapter à cette fusion console/PC.

???? Et le prix ?
Ce sera une machine premium, probablement plus chère qu’une PlayStation 6.

Mais elle pourrait devenir le moyen le plus économique d’entrer dans le monde du gaming PC, grâce aux économies d’échelle et à l’absence de licence Windows à payer.

⚠️ Les défis :
L’expérience Windows sur TV doit être fluidifiée (bugs, pop-ups, interface).

Microsoft doit convaincre les éditeurs AAA de adopter Xbox Play Anywhere.

Le lancement est prévu vers 2027, avec encore beaucoup de travail à faire.
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/microsofts-ambitious-new-xbox-your-entire-console-library-the-full-power-of-windows-pc-gaming-and-more
    posted the 10/27/2025 at 01:59 PM by jaysennnin
    comments (39)
    cidkageno posted the 10/27/2025 at 02:02 PM
    Sur le papier c'est alléchant après n'ayant plus trop foi en MS je demande a voir.
    soulfull posted the 10/27/2025 at 02:09 PM
    Ca parle trop des next gen au lieu de faire de bons jeux sur la gen actuelle.Ni Sony, ni Microsoft n'ont été a la hauteur cette fois.On va voir ce que Nintendo va proposer mais c'est pas terrible pour l'instant.
    jaysennnin posted the 10/27/2025 at 02:12 PM
    soulfull on a peut être atteint une limite technique concernant le photoréalisme, maintenant faut surtout innover au niveau du gameplay, de la direction artistique et des fonctionnalités qui renforcent l'immersion
    liberty posted the 10/27/2025 at 02:20 PM
    jaysennnin c'est ce que je demande depuis des années. Pouvoir jouer sur Console à nos jeux epic obtenu gratuitement chaque semaine.
    J'espère qu'ils vont commencer à adopter ce truc des la Séries S et X. C'est qu'une histoire de Licence: Vous avez une licence Epic, si le jeu existe sur Xbox store, alors on y a accès sur nos Xbox sans frais.
    junaldinho posted the 10/27/2025 at 02:20 PM
    On va attendre ça tranquillement mais effectivement sur la papier c'est très bon à part le prix qui risque de piquer.
    sonilka posted the 10/27/2025 at 02:25 PM
    Mais elle pourrait devenir le moyen le plus économique d’entrer dans le monde du gaming PC, grâce aux économies d’échelle et à l’absence de licence Windows à payer.

    Les gars n'ont pas été foutu de vendre des consoles à 400/500€ et ils veulent vendre un ordinateur badgé MS qui sera sans doute vendu au bas mot 1000€. Ma foi si ils croient ...
    51love posted the 10/27/2025 at 02:25 PM
    C'est la machine qu'ils auraient dû faire en lieu et place de la X1 déjà, mais bon facile de refaire la guerre une fois qu'elle est terminée.


    Par contre, comme je l'évoquais depuis un bon moment, Microsoft semble bien vouloir lever certains leviers pour revenir dans la course et ramener les joueurs chez eux.

    Le catalogue sans limite du PC, et le online gratuit, ça peut être de gros arguments, bien plus bankables que des exclusivités maisons.

    A voir le positionnement tarifaire de la machine surtout, mais ramener les constructeurs à la raison en arrêtant ces conneries d abo obligatoire pour jouer en ligne, ça serait une bonne chose, et ça freinera probablement un peu l'exode d'un certain type de joueurs sur PC aussi.
    cyr posted the 10/27/2025 at 02:31 PM
    J'ai bien vu? Le jeux en ligne sera gratuit? Si c'est vrai, j'approuve...

    Peux pas jouer a Battelfield 6 (pas acheter) car j'ai plus d'abonnement gamepass...

    Il y a l'abonnement en dessous, moins chère, 200 jeux, pas de day one....

    Mais vu que en ce moment j'ai pas trop le temps....

    Mais pas d'abo pour jouer en ligne, c'est clairement plaisant.
    edgar posted the 10/27/2025 at 02:35 PM
    sonilka + 1

    Il y a encore des gens qui font confiance à Microsoft après les deux dernières générations complètement éclatées ?

    Qu’ils passent définitivement tiers, qu’on arrête cette mascarade.
    khazawi posted the 10/27/2025 at 02:47 PM
    L'abonnement payant est une manière facile de faire du chiffre. Si les autres stores sont inclus dans ce PC et s'il n'y a plus de GP pour jouer en ligne, ils vont compenser comment les pertes ? C'est déjà compliqué avec la perte des ventes d'un jeu comme COD qui est dans le GPU Day one, alors le reste...
    Parce que le prix élevé ne fera que rebuter le peu de personnes encore intéressées par le hardware Xbox
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 02:53 PM
    Pour moi, mon suivi de gens 4 se décidera sur une chose : la continuité du partage de compte ou pas. Si le partage de compte saute, je n'aurais pas de raisons de rester chez XBOX et je partirais chez Sony sur PS6. Le partage de compte : c'est en l'état pour moi la gratuité du Gamepass. C'est très important car je dépense dans les jeux en contre partie.
    Deuxième point, (même si j'ai des moyens )je ne dépenserais pas plus de 500 à 600 euros pour cette machine qui existera 5 à 8 ans maximum avant d'être renouvelée. Si le prix s avère trop fort, j'attendrais et la prendrais en occasion garantie.
    masharu posted the 10/27/2025 at 02:59 PM
    Nativement c'est à dire je prends mon Sudeki sur Xbox qui ne marche pas sur Xbox Series parce que Microsoft n'a pas "mit à jour le jeu pour la retrocompatibilité" (= le mettre sur le Xbox marketplace, ce que ça veut dire) mais je pourrais sur la nouvelle Xbox ?...
    grundbeld posted the 10/27/2025 at 03:00 PM
    Donc ce ne sera plus une console.
    cail2 posted the 10/27/2025 at 03:05 PM
    Oui donc un PC sans Windows qui permettra pas de configurer les jeux comme on le souhaite mais qui coutera une blinde. Même leurs promesses font plus rêver, la marque est finie hélas...
    kirk posted the 10/27/2025 at 03:10 PM
    Si je peux jouer à leur anciens jeux sans passer par l'émulation sur Steam ça me va. Je me referais bien une run de Lost Odyssey.
    stardustx posted the 10/27/2025 at 03:12 PM
    Toute la bibliothèque Xbox (Xbox, Xbox 360, Xbox One, Series X|S) jouable nativement.

    De la poudre de perlimpinpin, digne de l'époque ou microsoft nous affirmait qu'ils allaient par magie rendre compatible toutes les app android et ios nativement compatibles avec les windows phone
    commandermargulis posted the 10/27/2025 at 03:15 PM
    Moi j'ai une question concernant la rétrocompatibilité.
    Vu comment Microsoft n'en a plus rien à foutre du physique, est-ce que je vais pouvoir glisser toutes mes galettes XBOX, 360, ONE, SERIES dans cette console (que je n'achèterai probablement pas...)?

    I
    akinen posted the 10/27/2025 at 03:18 PM
    Le multijoueur pourrait pousser Sony et Nintendo à stopper l’arnaque.

    Perso j’joue pas en multi donc m’en fiche
    wickette posted the 10/27/2025 at 03:19 PM
    Ouverture sur le pc => oui parce que c’est un pc
    jenicris posted the 10/27/2025 at 03:26 PM
    Un PC avec skin Xbox comme prévu depuis des mois par les leaker
    shambala93 posted the 10/27/2025 at 03:26 PM
    Si steam est réellement accessible, je fonce ! En revanche, j’ai du mal à comprendre l’intérêt pour Microsoft. Qui achètera les jeux sur son service ???
    grievous32 posted the 10/27/2025 at 03:28 PM
    Ce sera jamais full rétro, ça voudrait dire qu'ils remettent une compatibilité Kinect, et ils le feront pas parce qu'ils sont trop cons pour ça.
    spartan1985 posted the 10/27/2025 at 03:39 PM
    Si le online payant saute, les prix des offres GP devront baisser. Pour la rétro compatibilité totale, ça me paraît compliqué mais ça m'intéresse surtout pour titres Xbox OG et X360. Ils devront également revoir les prix du Xbox Store, supérieur à ce que propose Steam.
    adamjensen posted the 10/27/2025 at 03:40 PM
    Je reste toujours sur un vrai PC, mais ca a l'air intéressant pour les joueurs console.
    On verra ce qu'il en est vraiment à la sortie.
    ouroboros4 posted the 10/27/2025 at 03:47 PM
    Donc ce ne sera plus une console
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 03:52 PM
    un PC déguisé en console

    ils veulent rendre plug'n play l'univers PC.
    snave posted the 10/27/2025 at 04:01 PM
    soulfull On souffle avec les messages comme le tien, sérieux. Des jeux de qualité dans cette gen, il y en a un tas. Et la gen n'est pas non plus encore finie.

    Concernant la prochaine console Xbox, je vois pas où il veulent allez, mais perso je prendrais plus de consoles Microsoft. Je resterais Playstation et Nintendo comme je l'ai toujours été. Je vais day one la PS6 et puis c'est tout.
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 04:02 PM
    qu'est-ce qui se passe si les gens achètent cette next gen mais ne souscrivent pas à l'abonnement game pass...c'est comment derrière pour Microsoft?
    xynot posted the 10/27/2025 at 04:05 PM
    Le multi gratuit de retour sur consoles, dieu merci
    gasmok2 posted the 10/27/2025 at 04:06 PM
    newtechnix
    "un PC déguisé en console"
    C'est déjà un peu le cas depuis la génération PS4/One.

    Ce que je ne comprends pas c'est le positionnement.
    On aurait une architecture fermée mais on ferait tourner tous les stores PC.

    Pourquoi ne pas juste prendre un PC dans ce cas?
    Plus malléable, plus ouvert
    oracle972 posted the 10/27/2025 at 04:09 PM
    Honnêtement,
    mes seules craintes pour l’avenir de la marque Xbox seraient que la branche gaming devienne un cheval de Troie pour Microsoft, en imposant un hub central pour tout l’écosystème Windows (IA Copilot, Azure, O365, etc.).
    J’espère surtout que ce sera simplement un OS Windows orienté gaming et une machine hybride modulable dans le temps, et rien d’autre.
    beppop posted the 10/27/2025 at 04:13 PM
    gasmok2

    C'est déjà un peu le cas depuis la génération PS4/One.

    C'est faux ne confond pas architecture et système d'exploitation.

    tu veux comprendre la différence ? des joueurs sur la rog Xbox Ally ont des bug typiques d'un pc, l'interface xbox est juste une surcouche à telle point ya plein de vidéo ou l'os bug et te renvoie sur l'écran windows 11 sur ta Rog...
    junaldinho posted the 10/27/2025 at 04:14 PM
    Pour ceux qui lisent pas on parle ici d'une console vu que tous les jeux Xbox seront lus nativement.
    Ce sera plutôt une console-PC et non un PC avec un skin Xbox
    marcelpatulacci posted the 10/27/2025 at 04:36 PM
    Microsoft doit convaincre les éditeurs AAA de adopter Xbox Play Anywhere.


    AMEN
    keiku posted the 10/27/2025 at 04:41 PM
    gasmok2 Pourquoi ne pas juste prendre un PC dans ce cas?

    Parce que les gens sont très influencer par le marketing, si tu dis que ton pc est une console, il se vendra mieux...
    romgamer6859 posted the 10/27/2025 at 04:43 PM
    Un pc oui mais avec un menu console et avec toute la partie rétro native
    raoh38 posted the 10/27/2025 at 04:44 PM
    Très bonne initiative (enfin en ces temps !) si sa se concrétise...je comprend pas les septiques , faut pas voir tout noir les amis, si la console est ouverte justement il y a moins de risque de tentative monopolistique de microsoft....
    Une console hybride plug and play pour la tv de 100 euros donc équivalent a un bon pc gaming je prend.
    nyseko posted the 10/27/2025 at 04:54 PM
    Ce que ne changera rien à l'histoire, cette offre s'adresserait plutôt aux gros joueurs intéressé par le monde PC mais ne voulant pas sauter le pas, ce qui représente une poignée de joueurs dans l'univers consoles.

    Mais ça risque d'être une machine très intéressante concrètement. Reste à voir le prix qui risque malheureusement de piquer.
    naoshige11 posted the 10/27/2025 at 05:06 PM
    Mdr MS qui a instauré le multi online payant vont le rendre gratos sur next-gen....

    J'attend de voir hein, parce que ce genre de coup de com' c'est facile à faire mais vu que le GP a déjà du mal à être rentable c'est très peu probable qu'ils s'assoient sur les abo lié au multi, ou alors fatalement c'est le GP qui va de nouveau prendre 5/10 balles dans la tronche pour compenser.

    Et quand bien même ça sera le cas, ça sera l'un des plus gros retournement de veste des boiteux qui chiaient sur le multi de la PS3 parce que soit disant si c'est gratuit c'est forcément parce que le service est à chier...
