Microsoft prépare une nouvelle génération Xbox qui fusionnera l’univers des consoles avec celui du PC Windows. L’idée ? Offrir une expérience premium qui combine :Toute la bibliothèque Xbox (Xbox, Xbox 360, Xbox One, Series X|S) jouable nativement.Compatibilité totale avec Windows : accès à Steam, Epic Games, Battle.net, Riot, et même des applis comme Adobe ou Office.Pas de mur payant pour le multijoueur : contrairement aux consoles actuelles, le multijoueur serait gratuit comme sur PC.Interface optimisée pour TV et manette, mais possibilité de basculer vers le bureau Windows complet.???? Ce que ça implique :Le Xbox Ally (console portable co-développée avec ASUS) est un prototype public de cette vision.Microsoft travaille avec AMD pour concevoir le matériel, avec des performances PC mais une ergonomie console.Les jeux PlayStation disponibles sur PC (comme God of War ou Spider-Man) pourraient être jouables sur cette nouvelle Xbox via Steam.Le Game Pass pourrait être repensé pour s’adapter à cette fusion console/PC.???? Et le prix ?Ce sera une machine premium, probablement plus chère qu’une PlayStation 6.Mais elle pourrait devenir le moyen le plus économique d’entrer dans le monde du gaming PC, grâce aux économies d’échelle et à l’absence de licence Windows à payer.⚠️ Les défis :L’expérience Windows sur TV doit être fluidifiée (bugs, pop-ups, interface).Microsoft doit convaincre les éditeurs AAA de adopter Xbox Play Anywhere.Le lancement est prévu vers 2027, avec encore beaucoup de travail à faire.