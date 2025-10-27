Résumé de l’article : Le futur Xbox selon Microsoft
Microsoft prépare une nouvelle génération Xbox qui fusionnera l’univers des consoles avec celui du PC Windows. L’idée ? Offrir une expérience premium qui combine :
Toute la bibliothèque Xbox (Xbox, Xbox 360, Xbox One, Series X|S) jouable nativement.
Compatibilité totale avec Windows : accès à Steam, Epic Games, Battle.net, Riot, et même des applis comme Adobe ou Office.
Pas de mur payant pour le multijoueur : contrairement aux consoles actuelles, le multijoueur serait gratuit comme sur PC.
Interface optimisée pour TV et manette, mais possibilité de basculer vers le bureau Windows complet.
???? Ce que ça implique :
Le Xbox Ally (console portable co-développée avec ASUS) est un prototype public de cette vision.
Microsoft travaille avec AMD pour concevoir le matériel, avec des performances PC mais une ergonomie console.
Les jeux PlayStation disponibles sur PC (comme God of War ou Spider-Man) pourraient être jouables sur cette nouvelle Xbox via Steam.
Le Game Pass pourrait être repensé pour s’adapter à cette fusion console/PC.
???? Et le prix ?
Ce sera une machine premium, probablement plus chère qu’une PlayStation 6.
Mais elle pourrait devenir le moyen le plus économique d’entrer dans le monde du gaming PC, grâce aux économies d’échelle et à l’absence de licence Windows à payer.
⚠️ Les défis :
L’expérience Windows sur TV doit être fluidifiée (bugs, pop-ups, interface).
Microsoft doit convaincre les éditeurs AAA de adopter Xbox Play Anywhere.
Le lancement est prévu vers 2027, avec encore beaucoup de travail à faire.
J'espère qu'ils vont commencer à adopter ce truc des la Séries S et X. C'est qu'une histoire de Licence: Vous avez une licence Epic, si le jeu existe sur Xbox store, alors on y a accès sur nos Xbox sans frais.
Les gars n'ont pas été foutu de vendre des consoles à 400/500€ et ils veulent vendre un ordinateur badgé MS qui sera sans doute vendu au bas mot 1000€. Ma foi si ils croient ...
Par contre, comme je l'évoquais depuis un bon moment, Microsoft semble bien vouloir lever certains leviers pour revenir dans la course et ramener les joueurs chez eux.
Le catalogue sans limite du PC, et le online gratuit, ça peut être de gros arguments, bien plus bankables que des exclusivités maisons.
A voir le positionnement tarifaire de la machine surtout, mais ramener les constructeurs à la raison en arrêtant ces conneries d abo obligatoire pour jouer en ligne, ça serait une bonne chose, et ça freinera probablement un peu l'exode d'un certain type de joueurs sur PC aussi.
Peux pas jouer a Battelfield 6 (pas acheter) car j'ai plus d'abonnement gamepass...
Il y a l'abonnement en dessous, moins chère, 200 jeux, pas de day one....
Mais vu que en ce moment j'ai pas trop le temps....
Mais pas d'abo pour jouer en ligne, c'est clairement plaisant.
Il y a encore des gens qui font confiance à Microsoft après les deux dernières générations complètement éclatées ?
Qu’ils passent définitivement tiers, qu’on arrête cette mascarade.
Parce que le prix élevé ne fera que rebuter le peu de personnes encore intéressées par le hardware Xbox
Deuxième point, (même si j'ai des moyens )je ne dépenserais pas plus de 500 à 600 euros pour cette machine qui existera 5 à 8 ans maximum avant d'être renouvelée. Si le prix s avère trop fort, j'attendrais et la prendrais en occasion garantie.
De la poudre de perlimpinpin, digne de l'époque ou microsoft nous affirmait qu'ils allaient par magie rendre compatible toutes les app android et ios nativement compatibles avec les windows phone
Vu comment Microsoft n'en a plus rien à foutre du physique, est-ce que je vais pouvoir glisser toutes mes galettes XBOX, 360, ONE, SERIES dans cette console (que je n'achèterai probablement pas...)?
Perso j’joue pas en multi donc m’en fiche
On verra ce qu'il en est vraiment à la sortie.
ils veulent rendre plug'n play l'univers PC.
Concernant la prochaine console Xbox, je vois pas où il veulent allez, mais perso je prendrais plus de consoles Microsoft. Je resterais Playstation et Nintendo comme je l'ai toujours été. Je vais day one la PS6 et puis c'est tout.
"un PC déguisé en console"
C'est déjà un peu le cas depuis la génération PS4/One.
Ce que je ne comprends pas c'est le positionnement.
On aurait une architecture fermée mais on ferait tourner tous les stores PC.
Pourquoi ne pas juste prendre un PC dans ce cas?
Plus malléable, plus ouvert
mes seules craintes pour l’avenir de la marque Xbox seraient que la branche gaming devienne un cheval de Troie pour Microsoft, en imposant un hub central pour tout l’écosystème Windows (IA Copilot, Azure, O365, etc.).
J’espère surtout que ce sera simplement un OS Windows orienté gaming et une machine hybride modulable dans le temps, et rien d’autre.
C'est faux ne confond pas architecture et système d'exploitation.
tu veux comprendre la différence ? des joueurs sur la rog Xbox Ally ont des bug typiques d'un pc, l'interface xbox est juste une surcouche à telle point ya plein de vidéo ou l'os bug et te renvoie sur l'écran windows 11 sur ta Rog...
Ce sera plutôt une console-PC et non un PC avec un skin Xbox
AMEN
Parce que les gens sont très influencer par le marketing, si tu dis que ton pc est une console, il se vendra mieux...
Une console hybride plug and play pour la tv de 100 euros donc équivalent a un bon pc gaming je prend.
Mais ça risque d'être une machine très intéressante concrètement. Reste à voir le prix qui risque malheureusement de piquer.
J'attend de voir hein, parce que ce genre de coup de com' c'est facile à faire mais vu que le GP a déjà du mal à être rentable c'est très peu probable qu'ils s'assoient sur les abo lié au multi, ou alors fatalement c'est le GP qui va de nouveau prendre 5/10 balles dans la tronche pour compenser.
Et quand bien même ça sera le cas, ça sera l'un des plus gros retournement de veste des boiteux qui chiaient sur le multi de la PS3 parce que soit disant si c'est gratuit c'est forcément parce que le service est à chier...