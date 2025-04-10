Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
Evolution des systèmes graphique 1986-1993
Nouvelle vidéo décryptage avec l'ami Laurent, où il décortique les principales machines de 1986 à 1993, avec notamment la Neo-Geo, la PC Engine ou bien encore le fameux mode 7 de la Super Nintendo, à travers des jeux ultra connus de l'époque.



Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la partie 1, qui s'étale de 1979 à 1986, je vous la remets ici, avec notamment les jeux et machines suivantes :
Atari 8 bits, Colecovision, Commodore 64, Moon Patrol (Arcade), Nintendo NES avec Super Mario Bros, Atari 7800, MSX2, Amiga, Gauntlet (Arcade), pour terminer en 1986 avec le mythique jeu de Yu Suzuki Out Run, et son Super Scaler ultra impressionnant.

    micheljackson
    posted the 10/04/2025 at 03:08 PM by jedi
