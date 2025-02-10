profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
kageyama
3
Likes
Likers
kageyama
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 15
visites since opening : 32915
kageyama > blog
Mario Galaxy et leclerc
Ca y est on est le 2 octobre, jour de sortie de mario galaxy 1+2 sur switch. Tout content je me rend à mon leclerc quimper et quelle surprise de trouver le jeu à... 69€ !! Je décide donc d'aller à l'espace culturel, comme ça je vais me prendre quelques mangas en même temps et surprise : 64€ !! :/ il est où le prix d'appel à 51€ indiqué sur le site internet ? Bref dégouté je n'ai ni acheté de jeu ni de mangas.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/02/2025 at 02:56 PM by kageyama
    comments (12)
    shining posted the 10/02/2025 at 02:59 PM
    Il suffisait de demander au vendeur et tu l'aurais eux ton prix, si il est sur le catalogue , sa arrive parfois les vendeur non pas le bon prix et oublie de mètre le prix day one .
    derno posted the 10/02/2025 at 03:13 PM
    oui, il faut demander, il ne font pas de difficulté dans ces cas là et corrige immédiatement le prix.
    forte posted the 10/02/2025 at 03:21 PM
    Ouais, je l'ai préco chez eux, reçu ce matin, à 51, et avec le livret. Et comme il le dit, suffit de le dire au vendeur, le jeu passe forcément à 51 au scan..
    kageyama posted the 10/02/2025 at 03:24 PM
    shining le vendeur peut vraiment changer le prix comme ça en direct ?
    Apres dans les 2 magasins, aucun était en prix d'appel donc bon j'ai trouvé étonnant
    kageyama posted the 10/02/2025 at 03:33 PM
    j'ai essayé de le commander via le site mais il ne propose pas les magasins de quimper pour le retrait
    shining posted the 10/02/2025 at 03:37 PM
    kageyama Oui il peux si tu lui montre une preuve, déjà fait plusieurs fois perso , même si ces pas le magasin mais que ces écrit en magasin .
    kageyama posted the 10/02/2025 at 03:43 PM
    shining bah apres je n'ai pas de preuve, à part le site principal de leclerc. Apres je sais que les magasins sont indépendants et peuvent fixer leur propre tarif, donc pas sur que cela aurait fonctionné
    sonilka posted the 10/02/2025 at 04:01 PM
    kageyama pas besoin d'aller à Leclerc. Ici tu as un gars qui revend deja le jeu sur Quimper.
    jackfrost posted the 10/02/2025 at 04:08 PM
    Sur fnac sinon ? 55€ + bon de 10€ et des autocollants inutiles.
    mrvince posted the 10/02/2025 at 04:17 PM
    Je viens d'y aller au Leclerc chez moi il est bien a 51.
    vieuxconsoleux posted the 10/02/2025 at 04:49 PM
    Jackfrost c’est pas des autocollants c’est des magnéts. Pour le coup je les trouve super jolis, un peu dégoûtés de les avoir promis à mon neuveu
    jem25 posted the 10/02/2025 at 04:51 PM
    Je l’ai pris à Leclerc à 51€ y’a 45min
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo