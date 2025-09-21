profile
Quand Sega tacle Nintendo, comme à l'époque !


Dans la publicité, le commentaire dit "on connaît tous ce jeu de karting. Il est génial. On n'a pas besoin de vous le montrer."

Bonus
    posted the 09/21/2025 at 05:05 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    micheljackson posted the 09/21/2025 at 05:08 PM
    Ouais ben dommage qu'il soit limité à 60fps sur PC, on se croirait sur Switch
    kikoo31 posted the 09/21/2025 at 05:23 PM
    M'en balec TOTAL tant que SEGA ne crée plus de console pour concurrencer Nintendo
    c'est que de la grande gueule de SEGA pour moi
    Et je sais que malheureusement Sega ne s'y risquera plus ...
    kikoo31 posted the 09/21/2025 at 05:26 PM
    PS:Je parles de la Pub de Sega pas de ton article Nicolas
    nicolasgourry posted the 09/21/2025 at 05:35 PM
    kikoo31 j'avais compris t'inquiètes, sur le fond, tu n'as pas tort, sachant que Sonic Racing : CrossWorlds sort sur Switch et Switch 2.
    altendorf posted the 09/21/2025 at 05:35 PM
    FIGHTING.
    ravyxxs posted the 09/21/2025 at 05:40 PM
    J'ai jamais compris ce genre de décision, à moins que tu sois dans une position dominante et que tu veuilles enterrer de plus en plus ton adversaire (prendre exemple sur la fameuse pub de la PS4 sur l'occasion et l'échange de jeu qui a détruit Microsoft et sa XOne en 20 secondes), c'est peine perdu.

    Nintendo a prouver une fois de plus qui peuvent vendre des consoles à des prix qui frôle la nausée, tout en te donnant un jeu à 80-90 balles sans paramètres possible de baisser le volume des musiques.

    Nintendo sont sur un totem que SEGA, ne pourra JAMAIS comprendre, et ils n'ont même pas essayer à l'époque de continuer à tenir tête avec leur Dreamcast.

    Maintenant ça veut tacler après avoir prostitué SONIC dans des jeux Mario après tant d'années ??

    Mon dieu....
    masharu posted the 09/21/2025 at 05:46 PM
    ravyxxs Quels jeux Mario ?
    - Mario & Sonic c'est la licence JO, que Sega n'a plus les droits d'ailleurs.
    - Super Smash Bros ça n'est pas Mario.
