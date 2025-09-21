accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Sega
official website :
http://www.sega-europe.com/
profile
nicolasgourry
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Quand Sega tacle Nintendo, comme à l'époque !
Dans la publicité, le commentaire dit "on connaît tous ce jeu de karting. Il est génial. On n'a pas besoin de vous le montrer."
Bonus
2
Likes
Who likes this ?
mercure7
,
micheljackson
posted the 09/21/2025 at 05:05 PM by
nicolasgourry
comments (
7
)
micheljackson
posted
the 09/21/2025 at 05:08 PM
Ouais ben dommage qu'il soit limité à 60fps sur PC, on se croirait sur Switch
kikoo31
posted
the 09/21/2025 at 05:23 PM
M'en balec TOTAL tant que SEGA ne crée plus de console pour concurrencer Nintendo
c'est que de la grande gueule de SEGA pour moi
Et je sais que malheureusement Sega ne s'y risquera plus ...
kikoo31
posted
the 09/21/2025 at 05:26 PM
PS:Je parles de la Pub de Sega pas de ton article Nicolas
nicolasgourry
posted
the 09/21/2025 at 05:35 PM
kikoo31
j'avais compris t'inquiètes, sur le fond, tu n'as pas tort, sachant que Sonic Racing : CrossWorlds sort sur Switch et Switch 2.
altendorf
posted
the 09/21/2025 at 05:35 PM
FIGHTING.
ravyxxs
posted
the 09/21/2025 at 05:40 PM
J'ai jamais compris ce genre de décision, à moins que tu sois dans une position dominante et que tu veuilles enterrer de plus en plus ton adversaire (prendre exemple sur la fameuse pub de la PS4 sur l'occasion et l'échange de jeu qui a détruit Microsoft et sa XOne en 20 secondes), c'est peine perdu.
Nintendo a prouver une fois de plus qui peuvent vendre des consoles à des prix qui frôle la nausée, tout en te donnant un jeu à 80-90 balles sans paramètres possible de baisser le volume des musiques.
Nintendo sont sur un totem que SEGA, ne pourra JAMAIS comprendre, et ils n'ont même pas essayer à l'époque de continuer à tenir tête avec leur Dreamcast.
Maintenant ça veut tacler après avoir prostitué SONIC dans des jeux Mario après tant d'années ??
Mon dieu....
masharu
posted
the 09/21/2025 at 05:46 PM
ravyxxs
Quels jeux Mario ?
- Mario & Sonic c'est la licence JO, que Sega n'a plus les droits d'ailleurs.
- Super Smash Bros ça n'est pas Mario.
