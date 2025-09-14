Jeu Fini

Un an après l’excellent remake de Silent Hill 2, Bloober Team revient avec Cronos the New Dawn, un nouveau survival-horror rétrofuturiste.- L’ambiance générale- L’histoire qui intrigue jusqu'au bout- Le sound design- De bons boss- Bonne durée de vie- Inventaire trop limité- Certains passages qui s’éternisent- Bestiaire pauvre- Quelques bugs de textes- Des bidons d’explosif qui spoilNiveaux points forts, la direction artistique en mode Europe de l’Est rétrofuturiste est très réussi. Il y a eu un bon travail d’immersion porté par le sound design que se soit au niveau des bruitages ou des musiques dont certaines font directement penser à Stranger Things.L’histoire nous tiens jusqu’au bout et est plutôt originale, même si certains points manquent un peu d’explications. Sans être révolutionnaire, le boss sont pas trop mauvais à affronter, en tout cas ils restent un peu meilleurs et plus résistants que ceux de SH2 Remake.Pour finir, Cronos the New Dawn possède une bonne durée de vie, autour des 15/16 heures.Niveau défauts, dès le départ l’inventaire se montre trop limité et oblige le joueur à faire beaucoup trop d’allers-retours aux coffres des « saverooms ». Certes, on peut l’augmenter au fil des chapitres, mais on sera quasiment toujours full entre les armes, les munitions, les soins, la pince pour ouvrir les portes cadenassées, les objets clés, les objets à revendre ect... Ça m’a rappelé Signalis (en moins pire) qui m’avait bien gavé sur ce point. Je veux bien qu’on soit dans un Survival, mais ça nuit au rythme du jeu, qui n’est déjà pas aidé par des passages qui s’éternisent un peu trop dans des décors pas toujours des plus inspirés.Le bestiaire n’est pas non plus des plus original et semble être encore moins fourni que celui de SH2R, et les développeurs ont osé en 2025 poser ici et là des bidons explosifs pour bien nous spoiler que des monstres vont arriver.Pour finir il y a quelques bugs sur les sous-titres français avec des lignes qui se superposent comme si ils avaient foiré leur timing, ce n’est pas très pro.