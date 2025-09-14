Un an après l’excellent remake de Silent Hill 2, Bloober Team revient avec Cronos the New Dawn, un nouveau survival-horror rétrofuturiste.
Avantages
- L’ambiance générale
- L’histoire qui intrigue jusqu'au bout
- Le sound design
- De bons boss
- Bonne durée de vie
Inconvénients
- Inventaire trop limité
- Certains passages qui s’éternisent
- Bestiaire pauvre
- Quelques bugs de textes
- Des bidons d’explosif qui spoil
Niveaux points forts, la direction artistique en mode Europe de l’Est rétrofuturiste est très réussi. Il y a eu un bon travail d’immersion porté par le sound design que se soit au niveau des bruitages ou des musiques dont certaines font directement penser à Stranger Things.
L’histoire nous tiens jusqu’au bout et est plutôt originale, même si certains points manquent un peu d’explications. Sans être révolutionnaire, le boss sont pas trop mauvais à affronter, en tout cas ils restent un peu meilleurs et plus résistants que ceux de SH2 Remake.
Pour finir, Cronos the New Dawn possède une bonne durée de vie, autour des 15/16 heures.
Niveau défauts, dès le départ l’inventaire se montre trop limité et oblige le joueur à faire beaucoup trop d’allers-retours aux coffres des « saverooms ». Certes, on peut l’augmenter au fil des chapitres, mais on sera quasiment toujours full entre les armes, les munitions, les soins, la pince pour ouvrir les portes cadenassées, les objets clés, les objets à revendre ect... Ça m’a rappelé Signalis (en moins pire) qui m’avait bien gavé sur ce point. Je veux bien qu’on soit dans un Survival, mais ça nuit au rythme du jeu, qui n’est déjà pas aidé par des passages qui s’éternisent un peu trop dans des décors pas toujours des plus inspirés.
Le bestiaire n’est pas non plus des plus original et semble être encore moins fourni que celui de SH2R, et les développeurs ont osé en 2025 poser ici et là des bidons explosifs pour bien nous spoiler que des monstres vont arriver.
Pour finir il y a quelques bugs sur les sous-titres français avec des lignes qui se superposent comme si ils avaient foiré leur timing, ce n’est pas très pro.
Bref, Cronos the New Dawn est un jeu avec quelques bonnes idées et quelques bons passages, mais trop de défauts ternissent l’expérience et font que je n’ai pas envie de le refaire en NG+ contrairement à d’autres survival-horror.
Certes, le budget n’est sûrement pas le même que celui du remake de Silent Hill 2, mais si Bloober corrige les défauts pour leur prochaine production originale, on pourra sans doute tenir quelque chose de très bon.
Pas faux
j'aimerai bien un jour que les dev changent ça, qu'on soit surpris quand on affronte un boss ^^
la je parle dans le JV en general
j'ai bcps aimé ,et j'ai hate aussi de pouvoir jouer a silent hill 2
je trouve que ya matiere a les féliciter ,une new ip comme ca franchement bravo a bloober team