- The Year of the Ninja -
marchand2sable
Votre avis sur le Nintendo Direct d'aujourd'hui
Votre avis
posted the 09/12/2025 at 02:11 PM by marchand2sable
marchand2sable
comments (73)
73
)
shanks
posted
the 09/12/2025 at 02:14 PM
encore plus catastrophique que le serveur
je suis dégouté
zmaragdus
posted
the 09/12/2025 at 02:14 PM
Purement et simplement niqué la journée.
burningcrimson
posted
the 09/12/2025 at 02:14 PM
Mid ! Beaucoup trop de remasters/remake comme prévu et en plus le chara design du nouveau FE... C'est juste pas pour moi pour rester poli
rocan
posted
the 09/12/2025 at 02:14 PM
Moyen à bon. J'en attendais pas grand chose, il fut très orienté "Nintendo" et Mario. Pas surprenant vu les 40 ans ! Plein de "petites surprises" disséminées à droite à gauche mais manque de "gros" jeux.
volran
posted
the 09/12/2025 at 02:14 PM
Catastrophique, je retiens que le fire emblem de fin
axlenz
posted
the 09/12/2025 at 02:14 PM
05/10.
Franchement, la Switch me faisait bien plus rêver à ce stade quand elle venait de sortir et avec ses directs qui ont suivi
thejoke
posted
the 09/12/2025 at 02:15 PM
D'habitude j'ai toujours 1 ou 2 jeux ou je me dis "ouais pourquoi pas", même les remakes je peux être bon public mais là y'avait juste rien qui m'intéressait sans déconner
jenicris
posted
the 09/12/2025 at 02:15 PM
volran
catastrophique c'est le mot.
En gros c'est pas ce Ndirect qui me fera acheter une Switch 2 avant un bon moment.
Alors que j'avais eu la Switch quasi au lancement
sonilka
posted
the 09/12/2025 at 02:15 PM
Que la réalité est froide et impitoyable. Oui Nintendo devrait faire rêver mais dans la réalité ils continuent à faire le strict minimum. C'est à la fois tellement prévisible tout en étant frustrant.
raioh
posted
the 09/12/2025 at 02:15 PM
:
keiku
posted
the 09/12/2025 at 02:16 PM
pire gen que j'ai pu voir... ca se sentait depuis l'annonce de la switch 2
syoshu
posted
the 09/12/2025 at 02:16 PM
Pas si mal. Apres j'etais pas naif au point d'espérer un nouveau Mario 3D si peu de temps apres DKB.
J'aurai juste préféré un Mario Maker 3 au lieu d'un DLC pour Wonders pour les 40ans de mario
marchand2sable
posted
the 09/12/2025 at 02:18 PM
Le RE9 est dégueulasse sur Switch 2 mon dieu
weslloyd1
posted
the 09/12/2025 at 02:18 PM
DANGANRONPA 2 X 2
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:18 PM
Pas trop mal, mais il nous manque un Zelda ou mario la.. ENfin si Metroid 4 est en monde ouvert a la Zelda alors je serait heureux !
sonilka
Pas mieux chez la concurence en vrai...
guiguif
posted
the 09/12/2025 at 02:18 PM
Une bien belle merde
noctis
posted
the 09/12/2025 at 02:19 PM
Zero risque de Nintendo mais efficace. Le Metroide donne envie meme si jaurais préféré qu'ils laisse la surprise de la moto . DQ7 remake je le trouve magnifique , les perso en SD 3d donne clairement le ton pour le style de FF9 remake cest tres reussi et ca donne envie de le faire sur Switch 2 . DQ7 l'une des plus belle aventures Dragon quest ????
yogfei
posted
the 09/12/2025 at 02:21 PM
Ce que je retiens :
Yoshi
Fire emblem
Hades 2
Draqon quest 7 remake
Fatal frame 2 remake (Je n'ai fais que le premier et apparemment c'est le meilleur)
Mario galaxy 2 (Jamais eu le temps de le faire alors que j'ai adoré le premier)
A voir pour Mario Tennis en fonction des tests...
Et je sais déjà que ca sera trop avec ce qui sort sur la fin d'année et mes autres plate-forme (PS5 et PC)
arquion
posted
the 09/12/2025 at 02:22 PM
DLC Bananza, le jeu n'était pas vendu assez cher, il était pas à 90€, fallait garder du contenu pour le mettre payant juste après.
DLC Pokemon ZA payant...
Mario Galaxy 1+2 (achetable séparement mais à priori 40 balles chacun) le tout pour 70€ (toujours à priori).
Bref, le Nintendo de l'air Switch 2 (voir même depuis la Switch), ça fait peur.
serve
posted
the 09/12/2025 at 02:22 PM
Comment dire......
Pour la faire simple : Nintendo ne cache même plus de prendre à sec leur joueur.
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:24 PM
serve
Nintendo ? et XBOX ? et SONy ?
sardinecannibale
posted
the 09/12/2025 at 02:24 PM
A part Fire Emblem (même s'ils ont massacré Sothis) et Pokopia, c'est le néant.
sonilka
posted
the 09/12/2025 at 02:24 PM
hypermario
qu'est ce que j'en ai à faire de la concurrence ? Et surtout depuis quand c'est un argument ? Les autres se branlent donc Nintendo peut aussi faire le minimum. Super.
z0dd
posted
the 09/12/2025 at 02:24 PM
Une sieste très agréable après cette longue journée
nyseko
posted
the 09/12/2025 at 02:24 PM
Beaucoup d'annonces variés, de quoi y trouver son bonheur, pas fondamentalement de jeu exceptionnel mais quand même beaucoup de jeu plutôt intéressants.
z0dd
posted
the 09/12/2025 at 02:26 PM
Et Metroid avec cette moto , omg
kikoo31
posted
the 09/12/2025 at 02:27 PM
endormant
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 02:27 PM
Sympathique, on sent que ca s'accélère chez Nintendo, tout ne va pas m'intéresser, mais c'est sympa ce prochain Mario Tennis gardé sous la manche, la compile Mario Odysée aussi. Je reste focus achat Hyrule et Metroid 4 en fin d'année, les trailers m'ont encore plus !
Apres le dlc payant de Donckey, le Virtual Boy, les jeux encore edition switch 2 (prix plein pot) comme Mario Wonder, c'est plutot du gros BULLSHIT pour moi ... mais c'est du Nintendo quoi
gamesebde3
posted
the 09/12/2025 at 02:27 PM
La critique systématique et habituelle. À quoi fallait il s'attendre ? Il y en a même qui juge des bouts de gameplay de jeu loin d'être finis...
zekk
posted
the 09/12/2025 at 02:28 PM
Vraiment pas terrible
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:28 PM
sonilka
Tu pointe Nintendo comme si c'etait les seules a se toucher, c'est tout.
guigui59
posted
the 09/12/2025 at 02:28 PM
Nul à chier une habitude depuis un moment avec eux
zekk
posted
the 09/12/2025 at 02:29 PM
hypermario
Il parle de Nintendo parce qu'il viennent de faire leur direct, c'est pas une question de pointer quelque chose
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:29 PM
gamesebde3
GameKyo est un site de blazé.. que veux tu...
amario
posted
the 09/12/2025 at 02:30 PM
Une catastrophe. Le désastre du nintendo imbus de sa personne. La chute va être sympa cette hiver
evilchris
posted
the 09/12/2025 at 02:30 PM
Catastropherique
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:30 PM
zekk
Je voulais juste pointer le fait qu'en se moment c'est pas la folie à tout les niveaux, calmez vous
zekk
posted
the 09/12/2025 at 02:31 PM
hypermario
Non t'essayes juste de noyer le poisson
cyr
posted
the 09/12/2025 at 02:31 PM
Catastrophique ? Et ben....je peut comprendre que ça fait 5 ans qu'un bon événement n'ai pas eu lieu, mais si ça c'est Catastrophique, ben lol.
Certains n'ont pas vu le meme direct que moi?
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:32 PM
zekk
Pas du tout, par contre je t'emmerde ^^
jacquescechirac
posted
the 09/12/2025 at 02:32 PM
zekk
comme d'hab' avec cette communauté cancer
masharu
posted
the 09/12/2025 at 02:32 PM
Concernant Nintendo :
Positif :
+ Les amiibo Kirby qui mettent une claque aux figurines NFC d'Ubisoft avec leur jeu Star Link. Sakurai qui est le seul développeur à savoir utiliser avec efficience la tech NFC visiblement...
+ Metroid Prime 4 en monde ouvert avec la moto, ça prend des risques.
+ La Virtual Boy enfin émulé officiellement chez Nintendo et dispo sur le NSO, la console a des pépites comme Virtual Boy Wario Land.
+ Fire Emblem: Fortune's Waves avec les descendants de Fire Emblem: Three House, soit le meilleur opus de la série depuis Fire Emblem Awakening.
Neutre:
• Super Mario Bros 40th, c'était évident et les annonces sont classiques. Nouveaux jeux (dont un nouveau Yoshi 2D), portages (SMG2 enfin de retour), merchandising...
Negatif :
- Toujours pas de suivi pour Mario Kart World (et ça annonce déjà un nouveau Mario Tennis sur NS2)
- Annoncer un DLC pour Pokémon Legends Z-A qui n'est toujours pas sorti.
sonilka
posted
the 09/12/2025 at 02:33 PM
hypermario
je pointe Nintendo parce qu'on sort d'un Ndirect. Un Ndirect qui est le premier gros direct depuis la sortie de la S2. Et qui s'avère etre décevant. Les autres je m'en moque dans le cas présent.
djfab
posted
the 09/12/2025 at 02:34 PM
Oui c'était pas ouf, mais
ils viennent de sortir un nouveau Mario Kart et un nouveau Donkey Kong
. Il faut être
réaliste
à un moment, c'est comme chez Sony, il faut
beaucoup de temps
pour faire des gros jeux. Quand je vois que certains pensaient avoir un
nouveau Mario 3D
alors que l'équipe vient de sortir DK...
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:34 PM
Moi je suis etonné qu'il ai remis mario galaxy 1, il etait pas deja dans la compile des mario 3D ? etrange comme choix
evilchris
posted
the 09/12/2025 at 02:37 PM
cyr
mario galaxie 1 et 2 à 70 euros rien que ça...
zekk
posted
the 09/12/2025 at 02:39 PM
hypermario
jeanouillz
posted
the 09/12/2025 at 02:39 PM
shanks
tu t'attendais a quoi ?
Bon au moins on a des dates pour le prochain Hyrule Warrior, Metroid Prime 4 et FF7 Rebirth
shanks
posted
the 09/12/2025 at 02:41 PM
jeanouillz
Bah le nouveau Mario 3D ?
Le précédent va bientôt fêter ses 10 ans bordel...
ushiro
posted
the 09/12/2025 at 02:43 PM
Tellement éclaté que
504 Gateway Time-out
à ramené son petit frère
502 Bad Gateway
serve
posted
the 09/12/2025 at 02:44 PM
hypermario
La on parle du Ndirect pourquoi tu ramènes Sony et MS x)
Respire le défenseur de Nintendo respire tu veux un xanax ?
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:47 PM
serve
J'ai deja dit, va lire plus haut.
lz
posted
the 09/12/2025 at 02:48 PM
Je viens d'assister à un spectacle honteux, et pourtant je n'en n'attendais rien.
Je savais que les 40 ans de Mario boufferaient énormément du tps du ND, et que plein de petits jeux de merdes allaient prendre chacun 1-2 minutes.
Mais alors là c'est pire ce que ce que j'imaginais ...
HEUREUSEMENT qu'il y a MP4 ! Et à la limite le nouveau Yoshi et le Mario Tennis.
Sinon Fire Emblem, on en peut plus ... ils ne connaissent que ça, soit les machins Warrior ou les FE ...
Ils sont incapables de nous proposer un Golden Sun ou un Kid Icarus.
Quant au DLC de DK qui vient à peine de sortir ... mais fuck !!!!!!!!!
Et que dire des Mario Galaxy ... à 70 €, sans la moindre amélioration, juste un lissage HD, même pas de 4k, pas de HDR, ni 60 fps putain mais la tristesse de l'anniversaire de Mario, l'icône du JV
serve
posted
the 09/12/2025 at 02:50 PM
hypermario
Je connais déjà tes réponse ont parle du N Direct tu dois être en mode "may lé autre may lé autre" ont parle du N direct et de Nintendo ramène pas les autres constructeur x)
zekk
posted
the 09/12/2025 at 02:50 PM
serve
il va te répondre : je t'enmerde
lz
posted
the 09/12/2025 at 02:51 PM
La conclusion, même si je l'avais dit, le Mario 3D n'est pas prêt, et peut être même pas pour 2026 ...
Zelda bon, bah ce sera pour la fin de vie Switch 2, voir la Switch 3 vers 2031-2032.
Comme chez Sony avec leurs gros studios, on voit que faire un gros jeu ça demande un temps fou, et ça explique pourquoi Nintendo n'a pas grand chose de prêt à sortir.
gasmok2
posted
the 09/12/2025 at 02:52 PM
Pas regardé et j'ai visiblement rien raté.
La Switch 2 attendra encore un moment avant d'atterrir chez moi pour le coup
lz
posted
the 09/12/2025 at 02:52 PM
Par contre, faudra m'expliquer pourquoi il n'y a toujours pas de Diddy Kong dans MK World, ainsi que plus de skins pour DK et Pauline ... Mystère, incompréhensible
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:54 PM
serve
Oubli moi merci
drybowser
posted
the 09/12/2025 at 02:55 PM
A chier et pourtant j'en attendais pas grand chose, mais il n'y a même pas le minimum vital de Nintendo . Pas foutu de faire un nouveau Mario pour les 40 ans , 2 seuls jeux annoncé, un dont j'ai rien à foutre, FE, l autre heureusement c'est mon Yoshi , putain de content de voir son retour dans une superbe 2d
Mais pas suffisant pour me faire acheter la console a noel ...
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 02:55 PM
zekk
J'ai hésité ^^
lz
posted
the 09/12/2025 at 03:00 PM
drybowser
: non mais le nouveau Mario 3D s'il n'est pas prêt ils vont pas se dépêcher de le finir juste pour les 40 ans de Mario.
Mieux vaut un chef d'oeuvre qu'un jeu juste bon et bâclé
z0dd
posted
the 09/12/2025 at 03:01 PM
Le niveau d exigences cher certain est tellement bas , franchement je comprends Nintendo pourquoi s embêter quand le recyclage marche cher certain , 40 ans de Mario on le rappelle...
lz
posted
the 09/12/2025 at 03:03 PM
Petite info : MP4 sur Switch 2 pèsera 31,6 Go
supasaiyajin
posted
the 09/12/2025 at 03:15 PM
Il faut avouer que c'était bien naze.
drybowser
posted
the 09/12/2025 at 03:17 PM
Lz
sans se dépêcher ils auraient pu faire en sorte que ça sorte la ... Le dernier Mario 3d remonte à 8 ans ! Je crois que c'est bon niveau patience ...
tlj
posted
the 09/12/2025 at 03:25 PM
Nullisime et je ne ferai pas dans la nuance pour une fois...
serve
posted
the 09/12/2025 at 03:35 PM
hypermario
Alors me quote pas le génie
zekk
Non il m'a sorti oublie moi alors que c'est lui qui me quote
iglooo
posted
the 09/12/2025 at 03:35 PM
J'suis deg', Wagner est une p*te à lancers-francs, les arbitres sifflent systématiquement.
rbz
posted
the 09/12/2025 at 03:41 PM
guez comme dhab
tynokarts
posted
the 09/12/2025 at 05:23 PM
Décevant, je m’attendais à mieux.
hypermario
posted
the 09/12/2025 at 09:31 PM
serve
tu as du mal a m oublier on dirait
serve
posted
the 09/13/2025 at 05:27 AM
hypermario
Tu es con ou quoi ?????
zekk
C'est quoi encore cette chose venu des enfers bro :
- Le type me sort oublie moi
- Donc je lui rep me quote pas logique.
Et il vient me quote à 23h donc 6h après ma réponse pour me dire que j'ai du mal à l'oublier
Putain j'ai pêché quoi encore
