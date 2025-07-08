Yo mina,On adore les débats dans le monde du gaming : “La PS5 c’est du lourd”, “La Switch c’est la GOAT”, “La Wii U? Euh le flop…”. Mais aujourd’hui, on sort les chiffres, les jeux, les punchlines et on compare les lancements les plus marquants de ces dernières années : Switch 2, Switch 1, PS5, 3DS, et même la Wii U (oui, elle aussi a le droit à sa minute de gloire).J'ai sauté la PS4 et les Xbox pour cette comparaison pour que ça reste digeste et de toute façon n'apporte pas beaucoup aux résultats de cette analyse de mesure de qui a la plus grandeLes ventes sur les premiers mois- Switch 2 (2025) : 3,5M en 4 jours, 6M en 7 semaines. Un démarrage record, sans pénurie, avec Mario Kart World en tête.- PS5 (2020) : 4,5M en 1 mois à 2 mois pour arriver à 7.8 après 5 moi en mars 2021. Gros succès, mais freiné par la pénurie mondiale de composants.- Switch 1 (2017) : 2,74M en 1 mois, 4,7M en 8 semaines. Très bon départ malgré les ruptures de stock.- 3DS (2011) : 3,6M en 2 mois. Pas de pénurie, mais un lancement tiède. Baisse de prix rapide.- Wii U (2012) : ~3M en 6 semaines. Lancement discret, marketing flou, et confusion avec la Wii.Gagnant du sprint : Switch 2, qui a mis tout le monde d’accord avec un démarrage supersonique, même en période de ralentissement du marché.- Switch 2 : 8,67M de jeux pour 6M de consoles → 1,45 jeu/console- PS5 : ~10M de jeux pour ~4.5M de consoles → 1,8 jeu/console- Switch 1 : ~5,5M de jeux pour 2,74M de consoles → 2 jeux/console- 3DS : ~9M de jeux pour ~4,3M de consoles → 2,1 jeux/console- Wii U : ~11,7M de jeux pour ~3,45M de consoles → 3,4 jeux/consoleLe plus gros panier moyen : Wii U! Oui, surprise : malgré son flop commercial, les joueurs qui l’ont achetée ont bien investi dans les jeux. Mais on peut remarquer que plus prix de la console est bas plus de jeux se vendent... Alors qu'en pense les marketeux de chez Sony, M$ et Nintendo d'aujourd'hui?? Compensé par les ventes d'accessoires et d'abonnements online?Switch 2- Mario Kart World – 5,63M- Fantasy Life i – carton sur l’eShop- Zelda: Echoes of Time – 900KPS5- Spider-Man: Miles Morales – 4,1M- Demon’s Souls Remake – 1,4M- Sackboy: A Big Adventure – 800KSwitch 1- Zelda: Breath of the Wild – 3,84M- 1-2 Switch – 1,22M- Super Bomberman R – 500K3DS- Super Street Fighter IV 3D Edition – 1,1M- Pilotwings Resort – 800K- Nintendogs + Cats – 700KWii U- New Super Mario Bros. U – 2,15M- Nintendo Land – 2,33M (souvent en bundle)- ZombiU – 700K- La Switch 2 est ce qu'est SpaceX face à la concurrence NASA (je parle même pas de l'ESA) : lancement record, catalogue cher et hybride entre Démat, cartouche bien remplie et GKC, stock bien géré.- La PS5 a eu un bon départ malgré les pénuries, mais son taux d’achat reste modeste.- La Switch 1 a prouvé qu’un seul jeu peut porter une console (coucou Zelda puis merci la WiiU).- La 3DS a eu un démarrage moyen, mais s’est rattrapée avec le temps.- La Wii U? Elle a eu du mal à convaincre, mais ses acheteurs étaient des vrais fans : ils ont acheté des jeux, beaucoup de jeux.- La Switch 2, c’est le speedrun parfait.- La PS5, c’est le boss de fin avec des lags.- La Switch 1, c’est le build équilibré qui finit par dominer.- La 3DS, c’est le perso sous-estimé qui devient OP après le patch.- Et la Wii U ? C’est le rogue qui a raté son entrée mais qui avait un bon loot.J'espère que cette mise en perspective apportera un peu d'eau au moulin des différents succès de ces consoles! Clairement la Switch 2 met "pour l'instant" une claque à toutes ses cousines et au principale concurrent!Je pense que Sony doit se dire, heureusement qu'il y a Nintendo pour donner des leçons de marketing et de guerre des prix (vers le haut pour changer).J'imagine la réaction de M$ qui doit se dire avec des marges à la Nintendo... Avec 30 millions de consoles vendues on aurait réussit cette genPour ma part je suis curieux de voir comment vont être menées les prochaines sorties des consoles concurrentes...Surement le prix de vente sera supérieure à la gen actuelle (pas un vrai info ça). Mais peut-être plus orienté machine portable en ce qui concerne le niveau technique des jeux. Car en voyant Sony et M$ attaquer le catalogue Nintendo... L'étalon que représente cette gen restera peut-être plus longtemps que prévu avec des jeux qui arriveront au niveau de Witcher 4 en 60fps sur PS5 Standart... Un vrai espoire pour le gaming pour les prochaines années moi je dis!Et vous? vous pensez que comment les choses vont se développer?