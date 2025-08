Bon alors vidéo non prévue, mais je me devais de vous présenter Star Racer, ne nouveau jeu qui fait honneur au F-Zero original, celui sorti à l'origine sur Super Famicom.Même jouabilité, mêmes sensations, mais dans une formule survitaminée. Sans oublier les musiques ... incroyablement réussies.Et je ne mentionne même pas l'éditeur de circuits qui vous permettra de fabriquer les circuit de vos rêves, voire de refaire ceux du jeu d'origine.Voilà, si vous êtes fan ... je n'aurais qu'un mot : foncez !!!

posted the 08/05/2025 at 04:39 PM by jedi