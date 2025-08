Tout le monde sait quen'a plus publié les chiffres de ventes de ses consolesdepuis 2015, soit environ deux ans après le lancement de la génération. C'est à cette époque que le géant américain a décidé de réorienter sa stratégie suite à des ventes en baisse pour se concentrer davantage sur les jeux et les services plutôt que sur le matériel. Les derniers chiffres de ventes connus pour lesdatent de juin 2023 mais c'était lors duau Brésil viaet non pardirectement comme ils nous a habitué par le passé.Pas plus tard qu'hierannonçait une baisse de -22 % pour le hardwarelors du rapport du quatrième trimestre pour l'exrercice 2025. Aujourd'hui on apprend que le cap des 30 millions n'est toujours pas atteint, c'estqui lâche cette information surpour répondre au tweet dequi parlait de 37 millions (des estimations faites par Welfare).Bien évidemment il est difficile de croire qu'elles soient proches des 37 millions alors que les ventes sont en déclin depuis un certain temps, on parle de 11 trimestres au cours des 13 derniers où c'est en baisse.Pour ceux qui ne le connaissent pas,est un leaker bien connu, principalement réputé pour partager des informations privilégiées sur tout ce qui touche le matériel d', en particulier les GPU et les APU des consoles.Selon lui, les ventes desn'ont toujours pas dépassé les. Cela rejoint la déclaration officielle d'en début d'année quand ils parlaient de plus dede consoles expédiées de neuvième génération (les chiffres sont arrêtés au 31 décembre 2024), en sachant que laétait à environ 75 millions à la même date, ce qui laisse environ 26 millions aux consolesEt avec seulement 1,3 million d'unités estimées sur les deux derniers trimestres, leur total se situerait entreetd'unités au 30 juin 2025. En comparaison avec les précédentes consoles de, lesdevanceraient donc la(24 millions) mais elles restent loin derrière la(~39 millions) et la(41,7 millions) après 19 trimestres.