Solarr the PC Master

Pour les passionnés de soccer : ouf, on a le choix ! ... surtout pour ceux qui ont la NS1"Voici quelques informations supplémentaires d'EA concernant les offres de précommande, disponibles dès maintenant sur la boutique Nintendo. La version numérique standard sur Switch 2 est proposée à 69,99 $ US (l'Édition Ultime est à 89,99 $ US) et la version standard sur Switch à 59,99 $ US ou équivalent dans votre région.Précommandez EA SPORTS FC 26™ Édition Ultime avant le 26 août pour recevoir :Un objet joueur ICÔNE non échangeable au lancement.Une mise à niveau automatique vers une ICÔNE Champion plus tard dans la saison.Les joueurs d'EA SPORTS FC 25™ recevront également :Une EVO exclusive qui augmente la note de tir de n'importe quel joueur à 99.Choisissez l'un des 5 joueurs ICÔNES non échangeables notés 93+ des campagnes précédentes, notamment Grassroot Greats, FUT Birthday, Dreamchasers et FUT Immortals dans EA SPORTS FC™ 25.Précommandez l'Édition Ultimate d'EA SPORTS FC 26™ pour recevoir :Jusqu'à 7 jours d'accès anticipé6 000 points FC sur 2 mois (4 500 points FC sur 2 mois pour Nintendo Switch)Emplacement supplémentaire pour l'évolution du joueur Football Ultimate Team™Pass Premium Saison 1Selon le listing officiel, la version Switch 2 occupera 66,5 Go d'espace disque, et la version Switch nécessitera 29,8 Go d'espace disque. D'après les premiers listings, la version physique de la Switch 2 sera une « carte de jeu ».Lorsque nous en saurons plus sur les spécificités des versions Switch 2 et Switch du jeu, nous vous le ferons savoir."