Nouvelle vidéo Jeux Cultes, où on revient en détail sur The Dig, l’aventure galactique de Lucasarts, basée sur un scénario de Steven Spielberg.Une petite pépite de point 'n click, aux graphismes vraiment magnifiques, et qui n'ont pas vieilli d'un iota.Retour sur cette superproduction au coût faramineux, qui restera un des plus gros succès commerciaux de Lucasarts.