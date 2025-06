Conkerax propose une vidéo où il explique pourquoi en 2025, la PS4, malgré ses 12 ans, pourrait être votre meilleur investissement gaming !Après personnellement, une PS5 étant rétrocompatible avec la très grande majorité des jeux PS4 tout en permettant d'être au minimum au niveau de la PS4 Pro tout en étant futur proof (+ Returnal, Ratchet & Clank Rift Appart, Astro Bot, Demon's Soul, DD VII Rebirth, Rise of The Ronin, Stellar Blade, Forspoken, HellDivers II, ZZZ), je conseille de partir sur de l'occasion sur cette version (pourquoi pas une version Digital Edition, j'ai vendu la mienne 250 € ça reste abordable) ^^ ! Surtout que la dualsense est bien meilleure !Alors, évidemment, si vous n'avez pas les moyens, cela reste une excellente offre (on a des PS4 à moins de 100 €), mais si vous avez les moyens de doubler votre budget, une PS5 FAT même sans lecteur me parait plus judicieux ( les jeux demat PS4 sont souvent en promo si ce sont les jeux PS4 qui vous interessent ), sans compter les jeux sur le PlayStation Plus ^^ !