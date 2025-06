Une nouvelle fois une interview assez exceptionnelle, puisque j'ai eu la chance d'interviewer Laurant Weill, alias le créateur de Loriciels, un des acteurs majeurs français des années 80 et du début des années 90.Entre l'Aigle d'Or, le 5e Axe, Billy la Banlieue, Sapiens, MGT, Skweek, Panza Kick Boxing, ou encore Jim Power, la société aura sorti un nombre impressionnant de hits sur nos bonnes vieilles machines de l'école.Et Laurant revient dans cette interview sur cette époque dorée, avec un nombre impressionnant d'anecdotes toutes plus dingues les unes que les autres (celle avec Steve Jobs est juste folle).

posted the 06/21/2025 at 02:12 PM by jedi