Pour faire simple sur ce Yakuza 0: Director's Cut sur Switch 2, la vraie et unique bonne nouvelle, c'est l'arrivée des sous-titres en français. C'est une porte d'entrée royale pour ceux qui n'ont jamais touché à la saga. Pour les autres, le "nouveau" contenu est une déception : les 30 min de cinématiques inédites sont mal écrites et le mode multi en arène devient chiant au bout de 15 minutes. Bref, si vous découvrez le jeu ou que l'anglais vous bloquait, foncez. Si vous l'avez déjà sur une autre console, gardez votre argent, car ces ajouts ne valent absolument pas le coup de repasser à la caisse.Côté technique, le jeu tourne parfaitement à 60 fps (encore heureux pour un jeu de 10 ans), mais attention au poids : il pèse 45,2 Go sur la console. Ça bouffe de la place et ça montre que les grosses cartouches vont être un problème. Pour info la vitesse de DL est bien meilleure que sur Switch 1, j'ai tapé les 70 Mo/s, mais je peux normalement monter à 232Mo/s (ça se trouve ça a été le cas mais Nintendo ne montre pas la barre de chargement).La console propose bien de virer les vieux jeux pour faire de la place, mais soyons honnêtes, la vraie solution pour être tranquille, c'est d'investir dans une carte SD Express. C'est ce que j'ai fait et ça règle le problème.Bref, si vous kiffez la série Yakuza, c'est un plaisir de découvrir cet épisode pour moi, qui n'avait jusque-là jamais eu l'occasion de le faire. Et en français, j'avoue, c'est royal pour reposer mon cerveau flemmard ! En tout cas, je la kiffe ma petite Switch 2, ça fait plaisir de jouer dans de bonnes conditions aux jeux tiers. Si je ne devais garder qu'une console à la maison, ça serait définitivement elle (en plus de mes PC).