Je suis dans la salle d'attente d'un rendez-vous pour une réunion avec un client important, et j'ai lancé sur l'ordinateur de la salle https://xbox.com/play . Fallait pas laisser de navigateur internet sur l'ordinateur monsieur !Et Wow ! Quel plaisir de retrouver ma bibliothèque de jeux dématérialisés disponible ! Je peux relancer ma partie de Cyberpunk 2077 sans avoir accès ni à mon matériel, ni à ma Switch 2 que j'ai laissé chez moi car il pleut.Par contre faut une manette. Et je pleure car ma manette Nintendo Switch 2 ne fonctionne pas sur l'ordi et j'ai peur de demander aux gens dans la salle s'ils ont une manette PS4, PS5 ou Xbox avec eux T_T !