Bonne fête aux Papa gamers de Gamekyo ! Ceux qui ont partagé leurs vies sur Mario Kart, qui montrent comment battre des Boss sur Super Mario Wonder à leurs Player 2 d'aujourd'hui, qui deviendront leurs coéquipiers du dimanche. BIG UP à eux !Pour nous, les gamers nés dans les années 80/90, le daron, c'était parfois celui qui nous disait d'éteindre la console. Mais aujourd'hui, le game a changé. Beaucoup d'entre nous sont devenus papas à leur tour. Et là, c'est un tout nouveau niveau qui se débloque : la transmission. Faire découvrir à tes propres enfants les pépites qui ont marqué ta vie, c'est un truc ouf quand on y repense, non ? Et ça marche dans les 2 sens, quel plaisir de découvrir des pépites de notre enfance dans Fortnite par exemple !Passez une excellente Fête des Pères, que vous soyez le Player 1 ou le Player 2 !