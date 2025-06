Bonsoir à tous….je suis un peu sec sur le sujet:

Sur ma Switch1 j’ai un compte principal (lié à mon compte Nintendo) et j’ai aussi deux utilisateurs supplémentaires (mes deux garçons)

TOUS LES JEUX et même ceux acheté en demat était accessible sur les 3 comptes.



J’ai la SWITCH2 depuis le dayone et j’ai fait le transfert entre les deux consoles.

Il y a donc mes trois utilisateurs.



MON PROBLÈME :

J’ai pu prendre les deux versions Switch 2 Édition de Zelda BOTW et TOTK a 10€ chacun (Grace a mon compte Nintendo Switch Online)



Mon fils a voulu jouer à TOTK sur son compte utilisateur et il y a un message qui annonce que la version Switch 2 Édition n’est accessible que sur l’utilisateur lier au compte Nintendo.



C’est quoi cette merde? Il y a pas un moyen pour les deux utilisateurs secondaires puissent jouer à toute ma ludothèque?