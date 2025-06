J'ai acheté une petite console portable de 10.000 mAH et ce qui est trop bien, c'est qu'elle peut recharcher la Nintendo Switch 2... 2 fois !On peut même jouer le temps que la Switch 2 se recharge (par contre quand on joue pendant que la Switch 2 recharge bah ça stabilise le niveau de batterie sans monter).Comme ça on peut faire plus de 2 h de Mario Kart World en nomade !