Stellar Blade, sorti cette nuit sur PC, vient de dépasser un pic de 183 000 joueurs simultanés sur Steam.Le précédent record détenu par un jeu Playstation était Ghost of Tsushima et son pic à 77 000.68% de ventes viendrait de Chine selon Gamalytics.Évidement on est loin du pic à 458 000 de Helldivers 2 et Hyung Tae Kim qui rêvait d'un carton PC digne de Black Myth Wukong (pic a 2 400 000) devra se satisfaire de ce record pour un jeu solo édité par Sony qui ne fera qu’évoluer ce week end.Au passage, Stellar Blade est remonté dans le top 20 des ventes du PSN US alors qu'il était depuis un moment proche du top 200.