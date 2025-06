Bonjour à tous.

J’ai eu en dayone ma manette Gamecube et je viens de me lancer dans une partie de Zelda WW.

Quelle bonheur de retrouver les sensations de cette manette.

J’ai par contre deux questions:



- Y a t’il une différence entre les jeux en version US et UE?

Je me rappel que sur N64 oui….(60fps pour les versions US)



- J’essaye de changer les commandes depuis le menu dédier (je veux inverser le sens de rotation de la caméra gauche droite) hé ben j’y arrive pas et je comprends rien à l’interface