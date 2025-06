Franchement je suis vraiment impressionné parce que propose un switch 2, alors c'est clair la résolution n'est pas aussi bonne que la console en en face, mais franchement le différentiel n'est pas abyssal non plus. Et si tous les jeux , exactement le même différentiel je pourrais faire de cette console ma console principale même le prochain James Bond je le ferai sur cette switch 2 . Franchement respect.

Who likes this ?

posted the 06/05/2025 at 03:37 AM by elicetheworld