Mon écran, un Konix Drakkar Freya, il fait un peu la gueule avec du banding et ça me gène dans mes montages vidéo, c'est un écran 1080p/24 pouces et je voulais changer un peu...C'est bien ce type d'écran en 21/9 ème pour jouer ? Je sais que ma Series S ne sera pas compatible, ni ma Switch 2 (on s'fera aux bandes noires), mais sur PC, la majorité des jeux sont compatibles ? Visiblement ni Valorant ni Overwatch 2 ne le sont... Mais Dragon Age The Veilguard doit l'être par exempleÇa serait aussi un retour au 60/75 Hz, mais de toute façon, je ne joue pas vraiment en compétitif (et j'ai une RTX 4060 + R9 3900X) ^^