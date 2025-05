Cette bande-annonce combine tout ce qui a foiré sur le MCU depuis Endgame :- Héros 100% osef- Casting 100% osef- Musique à chier- Humour à chier- Tentative de remplacer une figure centrale par une version wishLes 3 premiers épisodes sortent sur Disney+ le 25 juin, ça va encore faire un énorme flop comme toutes les autres séries depuis Loki, et ça dira que c'est la faute des racistes et des cisgenres alors que y a juste personne qui en a quelque chose à foutre de Ironheart.

posted the 05/15/2025 at 03:47 PM by shanks