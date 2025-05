Tests

De toute la franchise, cet opus est. Le point de départ étant ledurant l’de la même année. Une annonce à laquelle je ne m’y attendais pas. Du moins, pas aussi tôt. Puisque ça ne faisait quele 3 mars 2017. En revanche, aucune date n’avait été montrée via ce trailer. Même s’il ne faisait aucun doute qu’on ne le verrait pas avantEt effectivement, il a fallu attendre deux ans pour que le jeu refasse surface leà l’occasion du. Via un trailer qui nous montra le ciel pour la première fois, et m’a rassuré sur le fait qu’on explorera autre chose qu’un Hyrule dont on connait déjà les reliefs. On y apprenait également que la firme souhaitaitpour reprendre leurs termes. Le sens des mots est important, car ça voulait dire que même Nintendo n’était pas sûr de tenir leur promesse. Et aujourd’hui, on sait pourquoi.Car le, Nintendo publia une vidéo dans laquelle intervient le producteur de la série, pour nous informer que ce nouvel opus serait. De ses propres dires, la justification futpour le peaufiner au maximum. Mais ce qu’on ne savait pas encore à ce moment-là, c’est queaurait pu tout à fait sortir en 2022. Cela sera confirmé en mai 2023 via unePlus de 5 mois après la vidéo du report, la date définitive duest lâchée durant le. Presque 4 ans après la toute première annonce, et. Un délai sans précédent dans l’histoire de la franchise. Pour vous donner un ordre idée, il ne s’est écoulé que 5 ans et quelques entre la sortie de ce dernier en 2017, etsuren novembre 2011.On avait appris par la toute première annonce que. Et dès lors, ça m’a posé problème. Autant je n’ai rien à redire dans le cas d’un DLC ou d’une extension. Autant pour un nouveau jeu Zelda sur console de salon, je suis plus mitigé. Quel intérêt de réutiliser une map d’un opus antérieur au lieu de repartir sur quelque chose de neuf ? Mais tout en gardant les mêmes fondations comme ce fut le cas pouraprès? Je ne comprenais pas ce parti pris ni où ça allait nous mener.Ces interrogations n’arrêtaient pas de me trotter dans la tête durant les premières heures. Même si plus j’avançais, plus je me rendais compte que. Je me suis surpris à redécouvrir certains lieux déjà bien familiers, et constater des changements plus ou moins subtils au niveau de la topographie. La simple présence des(que j’ai beaucoup aimé visiter) en est le parfait exemple. Pour autant,que dans le premier opus.Pour atténuer cet effet de redite, il suffit d’abord de lever les yeux vers lequi est de nouveau explorable, comme dans(mais sans Célestriers). Et qui, pour moi, est une. Certes, il y a beaucoup plus d’îles et d’îlots que dans l’opus précité, mais ça reste assez. Puis, quand on sait que le plus gros de la communication a été fait là-dessus, au point où c’est littéralement sur la jaquette, il y a de quoi tomber de haut. D’ailleurs, en parlant de « tomber », laest plutôt grisante dans ceCeci dit, il y a deux exceptions notables concernant cette sous-exploitation des cieux. À commencer paroù on apprend les bases. Et qui est d’ailleurs,que j’ai vus depuis très longtemps dans un jeu vidéo. Etpour le temple du vent qui fut très satisfaisante.Et si on creuse un peu (au sens littéral du terme), on tombera dans. L’autre élément de taille concernant l’exploration, et que Nintendo s’est bien gardé de révéler avant la sortie du jeu. Lors de ma découverte des lieux, j’ai d’abord été agréablement surpris. Par l’ambiance très mystérieuse accentuée par le fait qu’on n’y voit presque rien sans source lumineuse. Par laqui change beaucoup de l’extérieur. Et surtout par saqui est quasimentEt ce n’était peut-être pas nécessaire. Parce que plus le temps passait, plus, car tout y est terriblement redondant. Mis à part pour farmer dupour nos constructions, et pour unepartie du, je n’y trouve que très peu d’intérêt. D’autant plus que ça recycle les ennemis et les boss de la surface à foison. À l’exception deset duqui y ont visiblement élu domicile, et desqui m’ont fait un peu flipper la première fois.D’ailleurs, en parlant de créatures terrifiantes, lesdeont totalement disparu pour laisser place à bien pires qu’eux. Despouvant surgir à tout moment durant notre ballade à Hyrule, et quidès qu’on se fera attraper. Un véritable cauchemar ambulant qui a dû hanter bien des nuits. Et comme si cela ne suffisait pas, la destruction simultanée de toutes ces mains fera apparaître un clone de. Rien que ça.Ce qui m’amène à dire que. J’ai été surpris de voir à quel pointdurant les premières heures. Alors que je sortais tout juste de près de. Les ennemis étant plus puissants, notre résistance étant moindre, et les armes non fusionnées faisant moins de dégâts.En parlant du, ça s’est très légèrement étoffé. Même si on retrouve beaucoup de créatures decomme les, etpour ne citer que ceux-là. Quant aux nouveaux venus, j’ai retenu les, les dragons tricéphales que sont les, et lesqui sont très sympas à affronter.Niveau, on demeure globalement en terrain connu. Ça reste bien, maiscar pas mal de ses morceaux (dontil y a quelques années) ont été réutilisés tels quels.En revanche, il y a du très bon pour les. Comme celle duempruntant un peu de l’opusdans sa mélodie, et qui me procure systématiquement des frissons. Un des moments les plus épiques du jeu.Peu avant la sortie, les développeurs avaient teasés. Alors certes, c’est autre chose que lesdedont je n’étais pas spécialement fan, même si je saluais l’originalité du concept. Mais on en est encore loin. Ça ne vaut clairement pas ceux, ouEt ça, c’est la faute au. Car dans un opus plus linéaire, les temples s’enchaînaient de manière chronologique dans l’aventure avec une difficulté croissante. Depuis, c’est différent vu que l’on peut commencer par n’importe lequel. Ce qui, en soi, n’est pas un problème. Le vrai souci étant lequi n’est pas toujours inspiré. Entre leet celui de l’, il y a un énorme fossé. Le premier est pour moi l’un des meilleurs du jeu, tandis que celui de l’Eau est certainement le pire. Et je n’ai même pas envie de m’attarder surCe qui avait fait la renommée de, c’est le sentiment dequ’il nous procurait. Une fois sorti des sanctuaires tutoriels, on pouvait aller où l’on voulait, quand on le voulait. Quitte à taper directement le boss de fin pour les plus téméraires. Dans, c’est à peu près pareil côté exploration, car tout Hyrule nous sera accessible passé l’île du prélude. Mais là où cet opus se démarque réellement de son prédécesseur, c’est parlaissant libre cours à l’imagination des joueurs.À commencer par. Permettant à Link d’assembler plusieurs éléments entre eux pour construire desterrestres, maritimes, ou aériens. Comme par exemple, fixer des turbines à un planeur pour s’en servir comme d’un avion.Ensuite vient, un de mes préférés. Qui permet lui aussi de faire des combinaisons d’objets, mais directement sur notre équipement et pour un maximum de deux. Comme amalgamerpour en faire une flèche de feu, d’eau, ou électrique. Unepour augmenter sa portée et sa résistance. Ou bienpour glisser beaucoup plus facilement au sol. Franchement, je pense que les possibilités de fusions se comptent par milliers. Et je trouve ça génial.En revanche, ce que je trouve nettement moins génial, c’estpour un jeu sorti en 2023. Surtout après unqui avait déjà le même problème, mais dans des proportions moindres.toujours aussi horizontal, pour trouver de quoi faire un Amalgame. Y a pas pire pour casser le rythme.Quant à la, il permet d’inverser le mouvement d’un objet ou d’un mécanisme pendant quelques secondes. Comme untout juste tombé du ciel que l’on pourra faire remonter. Unennemi qu’on pourra renvoyer. Je m’en suis beaucoup servi dans les sanctuaires et les grands temples.Et le dernier pouvoir que je souhaitais évoquer, c’est celui de. Pas celle à la Sam Fisher où il faut être le plus discret possible, mais celui qui nous fait. Pour peu que la surface à traverser soit suffisamment plate, et que le plafond ne soit pas trop haut. Très pratique pour sortir d’une grotte ou simplement faire de la reconnaissance de terrain. Cardurant l’action.Je trouve ces pouvoirs vraiment intéressants, originaux, et bien intégrés. Ça pousse à la créativité même si, me concernant,. N’était pas très familier avec des jeux « bac à sable » comme(dont cese rapproche beaucoup), je préfère aller à l’essentiel en construisant des choses fonctionnelles avant d’être esthétiques.Et je pense que. Car il fallait impérativement que tout marche sans accrocs. Ce qui est déjà une prouesse en soi. Mais avec toutes ces possibilités, c’est. Pour peu que l’on synchronise efficacement les pouvoirs et les assemblages, il est possible de boucler un temple (celui duau hasard) en quelques minutes à peine.Niveauétait assez « léger » en dehors des souvenirs. Qui nous permettait de voir le monde d’Hyrule un siècle avant les événements du jeu. Pour, c’est presque pareil, mais sous la forme des. Des symboles de très grande taille à même le sol, renfermant également des souvenirs qui, pour le coup, sont bien meilleurs que dans le premier jeu.Même si j’aurais apprécié qu’on puisse. Cela m’aurait évitéconcernant les actions d’un personnage extrêmement important dans cette saga, et qui semait la terreur et le chaos durant cette époque lointaine.Je veux bien sûr parler de. Qu’on n’avait pas revu dans sa forme humaine dans un épisode canonique depuisen 2006. Et qui a fait un retour triomphal dans ce. Pour moi, c’est de loin. D’abord par son design qui pue le charisme. Sa dangerosité qui n’a jamais été aussi palpable que dans cet opus. Et surtoutde la saga.Mais Ganondorf n’était pas le seul personnage très important de ce. Car dans l’ancien Hyrule, un certainen était à sa tête aux côtés de. Lui qui sera d’une aide salvatrice pour Link durant l’aventure en lui confiant son. J’ai apprécié l’histoire racontée sur ce couple nouvellement introduit, leurs interactions avec Zelda, et leur dévotion pour faire prospérer le royaume d’Hyrule face à la menace que représentait le roi démon.Comme dans le premier jeu, une fois tous les souvenirs classiques révélés, cela nous donne accès à unque je ne raconterai pas ici. Mais qui est certainement. Et peut-être même du jeu vidéo en général. Non seulement je n’avais strictement rien vu venir. Et en plus ce ça,. La cerise sur le gâteau étantqui s’est ensuive. Et étant de très loin la plus belle de toute la saga. En termes de mise en scène, et surtout d’enjeux. Ceux qui savent, savent..