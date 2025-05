Petite question, suite au mail que j'ai reçu m'annonçant l'expédition sous peu de ma commande, en l'occurrence la switch2:



On a un numéro de suivi pour suivre l'envoie ou on peut suivre le statut de la livraison sur le site directement ?



(Le yakuza Nintendo me demande de m'assurer que mon compte soit suffisamment rempli car il vont bientôt faire le prélèvement....)



Bien sur je m'attends pas à l'avoir avant le 5.

Mais je sais pas d'où elle part. Peut-être un envoie direct du Japon, mais j'espère pas.