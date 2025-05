Selon cette fuite, Codename Watari serait développé sous Unreal Engine 5.4, la dernière version du moteur d’Epic Games, ce qui promet des visuels à la pointe de la technologie et des effets spectaculaires — une marque de fabrique chez Arc System Works. Mais ce qui rend cette rumeur particulièrement notable, c’est le fait que le jeu viserait une exclusivité Switch 2, la prochaine console de Nintendo dont le lancement est attendu dans les prochains mois. La date de sortie évoquée est le 25 novembre 2025, bien que cette dernière soit “sujette à changement” selon la fuite. Aucun détail n’a filtré sur le style de gameplay ou l’univers du jeu, mais si l’on se fie au savoir-faire du studio, il y a fort à parier qu’il s’agira d’un jeu de combat en 2.5D ou d’un projet ambitieux mêlant narration, animation stylisée et mécaniques profondes — une combinaison que le studio maîtrise parfaitement.

posted the 05/10/2025 at 07:20 PM by ablet