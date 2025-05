Voilà, comme 50,9% de Gamekyo va passer au gaming PC suite aux prix des consoles qui ont augmentées, y compris chez Nintendo avec une Switch proposée à 509 € avec le Bundle Mario Kart World, je voulais vous demander quel est le meilleur clavier pour jouer ?Moi j'ai échangé sur leboncoin ma Nintendo Switch Lite (j'en ai plus besoin vu que la 2 va sortir) contre ce clavier, un Anne Pro II, et je pensais pas l'adorer autant !C'est un clavier 60%, un peu chiant pour la rédaction (en plus c'est un qwerty lol mais je tape sans regarder le clavier), mais tellement bon pour le gaming et je compte remplacer toutes les touches en AZERTY pour le faire à la couleur MATCHA car là il est dégueulasse et y'a 2 LED mortes...Mais vous, quel est votre clavier préféré et lequel recommandez vous ?