Carte Mère : MSI B450M-A PRO MAXAlimentation : MSI MAG A650BN - 650w bronzeCarte Graphique : MSI NVIDIA GeForce RTX 3060Refroidissement : MSI MAG CORELIQUID A13 240Disque Dur : MSI M450 500GBBoitier : MSI MAG FORGE 120A AIRFLOWProcesseur : AMD Ryzen 5 5500Barrette Mémoire : KINGSTON 16G (2x8G) DDR4 3600MOS : Windows 10Ça vous semble bien ? Je compte remplacer la ram avec 32go de ddr4 que j'ai trouvé a 65 euros et ma RTX 4060. Je ne sais pas si je vais vraiment gagner en confort face a mon combo i7 9700 + rtx 4060 quoi (je vais déjà passer de 16 a 32 go de ram voir si ça change un truc)

posted the 04/23/2025 at 05:43 PM by suzukube