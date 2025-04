Films & Séries

« Nous avons entendu nos fans : ils voulaient revivre la première saison, mais avec une fluidité narrative accrue, et des effets visuels optimisés . Nous sommes fiers de leur offrir cette opportunité. »

Alors que la saison 2 de The Last of Us bat son plein sur le service de streaming Max, HBO et Naughty Dog annoncent fièrement une nouvelle version de la première saison de la série événement : The Last of Us: Season 1 Remastered.Cette édition retravaillée sera disponible en streaming exclusivement sur Max à l'automne prochain, et promet une « expérience télévisuelle modernisée, fidèle à la vision originale mais sublimée par les outils technologiques actuels ».Inspirés par le succès commercial des multiples éditions du jeu vidéo (The Last of Us Remastered, Part I, Remastered Part II, Complete Edition…), les studios ont jugé « pertinent et cohérent » d'appliquer le même modèle à la série.© 2025 HBO MaxNouvelle colorimétrie plus chaude pour "refléter le lien émotionnel entre Joel et Ellie".Ajout de scènes supprimées : dont une séquence musicale entièrement tournée avec Pedro Pascal jouant de la guitare sur du A-ha.Montage révisé : le flashback de l'épisode 3 avec Bill et Frank sera désormais réparti sur 4 épisodes pour "une narration plus organique".Effets visuels actualisés : les infectés ont été totalement retravaillés en CG nouvelle génération.Fonction 'No Return+' : un mode aléatoire de lecture des épisodes sera disponible sur Max, inspiré du mode rogue-lite du jeu.Selon un communiqué de HBO, "The Last of Us: Season 1 Remastered" n'est pas une simple re-sortie, mais un "projet artistique visant à faire évoluer une œuvre fondatrice à la lumière des standards visuels et émotionnels contemporains". Des sources indiquent qu'une version PS5 de la série est également envisagée, avec des cinématiques interactives.