On n'est pas au bout de nos surprises !



Les 3 Boss ont déclaré que le logo final de la Switch 2 serait finalement $witch 2 (dollars 2 Witch pour les intimes).



Et nous avons bénéficié d'une présentation GRATUITE des 3 boss. Faut pas déconner non mais ho.



Pour la $witch 3 : leur présentation sera payante, possible en 3 fois. Sisi. Vous pouvez d'ores-et-déjà réserver votre accès anticipé.

moua - moua