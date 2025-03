On a discuté notamment de la date de sortie de la Nintendo Switch 2, qui, d'après les personnes avec qui j'ai parlé lors de l'événement, tomberait en juin. Mais ce n'est pas tout, selon plusieurs sources, la Nintendo Switch 2 lancera ses jeux selon une stratégie en trois phases, en commençant par des jeux principalement first-party au lancement.



Selon des sources, la deuxième phase arrivera en octobre-novembre pour les studios third-party, dont la plupart s'attendent à recevoir les kits de développement pour la Switch 2 en juin. Enfin, il a été dit que la troisième phase pour les jeux serait pendant les fêtes de fin d'année.



En plus des discussions sur le plan de lancement en trois phases, Insider Gaming a également appris que certains médias et créateurs assisteront à une présentation pratique de la Nintendo Switch 2 la semaine prochaine, où ils pourront manipuler la console et certains de ses jeux de lancement pendant quelques heures.

Selon Tom Henderson: