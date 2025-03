Les studios Adglobe et Live Wire nous proposent Ender Magnolia, suite plus ou moins directe du premier épisode. Comme pour l'épisode précédent, le jeu est magnifique, avec des décors somptueux laissant de côté la Dark Fantasy pour le Steam Punk dans un monde plus coloré, et un Chara Design avec des personnages classes et élégants.

Ender Magnolia va reprendre les bases du genre ainsi que son système où ce n'est pas notre personnage qui attaque directement, mais des Homunculus qu'on assigne à différentes touches.

Ce que ce 2ème épisode fait, c'est peaufiner à l'extrême l'expérience de jeu. Que ce soit avec son système de combat plus percutant, les différentes attaques à débloquer pour nos Homunculus, les énigmes environnementales liées à nos pouvoirs de déplacement, tout est dédié au plaisir de jeu et est réalisé avec talent.

Et c'est sans compter la carte, qui est fantastique, indiquant les endroits bloqués une fois que nous les avons découverts, et le changement de couleurs d'une salle quand que vous avez tout récupéré ; un vrai confort pour le 100% qui se fait tout seul. En tant que fan de Metroidvania, Ender Magnolia est un jeu exceptionnel et un chef d'œuvre.