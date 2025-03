Nintendo a réussi a faire plier 1fichier.com à supprimer les fichiers de jeux Nintendo contrefaits de leur plateforme :



« Nintendo se réjouit de la reconnaissance de la responsabilité de Dstorage par le tribunal. En parallèle de la décision du 15 janvier 2025, qui a confirmé qu'une grande banque française avait correctement résilié un accord de traitement des paiements avec 1fichier.com en raison d'un manque de mesures anti-piratage, la Cour suprême française n'émet aucun doute : les fournisseurs de partage de fichiers comme 1fichier.com ne sont pas des refuges sûrs pour stocker et partager du contenu illégal.



Nintendo encourage et favorise le développement et la créativité, tout en soutenant fermement les développeurs qui créent des logiciels nouveaux et innovants de manière légitime. Le message de Nintendo aux consommateurs est de ne pas télécharger de copies pirates de leurs jeux, car cela augmente les risques d'interférences avec la jouabilité et l'expérience qu'offrent les jeux Nintendo authentiques sur le matériel Nintendo. »



Voilà qui laisse augurer de bons horizons pour la Switch 2, qui bénéficiera d'un terrain sain pour son lancement !