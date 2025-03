Je suis addict. 7h30 de jeu et j'avais pas du tout envie d'arrêter ma partie... J'suis encore plus sous le charme que Monster Hunter Rise qui était déjà excellent ! Et ce malgré une faiblarde RTX 4060 fortement déconseillé par GameKyo à cause de son manque de VRAM. Mais qui fait quand même tourner Monster Hunter Wilds, rassurez-vous !Le chara-design déchire, le bestiaire a une vraie gueule, et la variété des armes offre un kiff absolu à maîtriser ! Le mode en ligne ? Une pure pépite pour jouer en coop avec les potes et se marrer comme jamais ! Pour moi, c’est ça, le vrai esprit du gaming : du fun, du partage, et des rencontres épiques ! Et vous, vous vous lancez quand dans l'aventure ?