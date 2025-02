Billbil-kun est revenu évoquer l'arrivée le 13 mars de bundles PS5 + Astro Bot (sur code de téléchargement), l'un avec lecteur, l'autre sans.Mais la surprise viendrait du prix :- PS5 + Astro Bot : 499,99€- PS5 Digital + Astro Bot : 399,99€Donc 50€ de réduction, et en vrai un retour au prix de 2020, et le jeu offert gratos du coup.A confirmer(Sony a peur de la Switch 2, c'est acté)

posted the 02/27/2025 at 04:11 PM by shanks