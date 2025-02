Sur It Takes Two, il n’était pas possible de proposer ce Pass ami à une personne jouant sur une console PlayStation si de votre côté, vous jouiez sur Xbox. Mais Split Fiction change cela avec l’arrivée du cross-play. Non seulement,Trouver un partenaire de jeu devrait donc être un peu plus facile, et même s’il faudra tout de même payer 49,99 € pour accéder au titre, vous n’aurez pas besoin de deux exemplaires pour en profiter.