Salut tout le monde, petite question hors jeux vidéo (en espérant que ça ne pose pas de soucis).J'ai retrouvé mes classeurs de trading cards que j'avais dans les années 90 (Ghost in the Shell, Slayers, SEGA, Guilty Gear X, Desire, Eve, Atelier Marie, ...) et depuis je reprends un pied monumental à essayer de compléter mes séries d'époque voir à en faire de nouvelles (j'ai attaqué les Naruto de chez Kayou par un pur hasard et elles sont magnifiques).Du coup je voulais savoir s'il y avait des collectionneurs de cartes ici (hors Pokemon, je vire ce domaine d'office car c'est tellement la foire à neuneu là dedans que ça noie toutes les autres séries niveau visibilité) pour partager dessus et faire de l'échange