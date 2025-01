Selon JVC:Dans le cadre de ce portage, Final Fantasy VII Rebirth propose plusieurs options graphiques pour régler le niveau de détails de nombreux éléments comme, la résolution des textures, la qualité des ombres et évidemment les classiques résolutions et fréquences d'image. Le fameux DLSS et autres méthodes d'anticrénelage sont aussi de la partie, mais on peut noter tout de même l'absence du support du widescreen. Avec tout ça mis bout à bout, on a pu essayer le jeu avec toutes les options activées à fond et il faut reconnaître qu'on prend quand même une petite claque. Par rapport à la version PS5 de base, c'est surtout le détail des cheveux lors des cinématiques qui est le plus bluffant, en plus de retrouver des modèles de personnages toujours aussi beaux.Malgré tous les réglages poussés à fond, l'expérience souffre tout de même de certaines lacunes dues à son moteur graphique. C'est particulièrement vrai pour la distance d'affichage où l'on voit toujours des éléments apparaître sous nos yeux à mesure que l'on progresse dans les vastes espaces de l'open-world. Pour autant, il n'y a pas de quoi grossir ce défaut car il faut vraiment se focaliser sur ce point pour le remarquer. Clairement, cela ne reste pas gênant quand on joue et qu'on est concentré sur l'action. En revanche, c'est sur les textures des éléments du décor que l'Unreal Engine a plus de mal, avec un rendu souvent banal, voire grossier. À côté de ça, on a pu relever un léger soucis dans les animations d'escalade qui ne semble pas s'afficher à la bonne fréquence d'images par rapport au reste de l'écran.Pour ce qui est de la comparaison avec la version PS5 Pro, soyons honnête : la différence est à peine perceptible. Certes, les cheveux sont peut-être un poil moins fin et la distance d'affichage un tout petit peu plus réduit, mais le rendu est assez similaire entre les deux machines qui sont loin d'afficher le même prix. Malgré la sortie de ce portage PC, Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 Pro reste encore et toujours la meilleure vitrine technologique pour la nouvelle console de Sony.