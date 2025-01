J'ai décidé cette semaine de rendre hommage à ce qui est surement l'un, si ce n'est le plus grand artiste à avoir bossé dans les jeux vidéo.Rick Parks aura ébloui de son talent les années 90, avec Eye of the Beholder, Legend of Kyrandia, Dune 2 ou bien encore Lands of Lore.Sans oublier son travail sur Aladdin sur SNES.Un artiste XXL, parti beaucoup trop tôt, auquel j'avais envie de rendre un hommage appuyé ...