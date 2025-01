Gamergen

Fumihiro Otobe, un Japonais âgé de 58 ans et vivant à Ryugasaki, est soupçonné d'avoir modifié illégalement des Nintendo Switch d'occasion en effectuant des soudures sur la carte mère et de les avoir revendues en ligne contre 28 000 yens (environ 175 €). La console moddée permettait ainsi de lancer des jeux piratés et était même livrée avec 27 titres préinstallés, ce qui ne va clairement pas arranger son dossier. Le Japonais a déclaré aux autorités :"Je voulais voir si les gens penseraient que j'étais incroyable si je vendais des machines modifiées."D'après NTV News,Cependant, dans le reste du monde, plusieurs personnes ont déjà été arrêtées, VGC rappelle notamment le cas du Canadien Gary Bowser et du Français Max Louarn de la Team Xecuter, qui ont été interpellés en 2020. Le premier a été condamné à 40 mois de prison pour avoir créé des appareils permettant de faire tourner des ROMs illégales de jeux Switch et 3DS, entraînant 150 millions de dollars de pertes pour Nintendo, selon la justice américaine.