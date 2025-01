Jeux Video

Selon le leaker désormais connu PH Brazil, déclare que parmi toutes les infos qu'il sait au niveau des tiers sur Switch 2, Xbox possède la plus grosses listes de titres.Natethehate avait déjà évoqué Flight Simulator, Halo Masterchief Collection et au moins des upgrades de Ori 1&2 et Grounded. Sea of Thieves ne serait également pas surprenant.Mais je sens que les mecs vont pas se gêner pour tout lâcher :- Upgrade Doom & Doom Eternal + Skyrim- Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4- Minecraft(rigolez pas, ce sera la meilleure vente tiers au Japon)- Du Call of à gogoEt en neuf, m'attends au moins à :- Doom The Dark Ages- The Outer Worlds 2- Avowed- Spyro 4 si confirmé- Call of, forcément