Pour ceux qui prennent le train en marche, le RTX IO + Direct Storage sont utilisés avantageusement dans les technologies d'upscaling NVIDIA (DLSS + FRAME GEN) avec un calcul de traitement des données réalisé uniquement entre le disque et le GPU, plutôt qu'à devoir faire le trajet plus lent d'avoir à surcharger le CPU, sur XBOX et PC, avec une variante présente sur PS5.Je vois moi-même les bénéfices sur PC et d'autres sur XBOX, sur Horizon, Dragon's Dogma ou Cyberpunk.Lorsque vous lisez "décompressions de blocks" etc... sur la fiche technique de la Switch 2, il ne s'agit ni plus ni moins d'une techno similaire - appelée FDE (File Decompression Engine) qui vise à compresser la taille des jeux tout en leur permettant de charger plus vite les jeux, de traiter plus rapidement les textures tout en leur adjugeant de l'upscaling, via une API AI.Sur les specs techs de la Switch 2, on lit par exemple du 1080p > 4K ou du 1440p > 4K. Sur un écran 8 pouces, ça risque de rendre bien ! (même si je ne suis pas fan de grands sauts de définition). Qu'elle nous épargne les 720p > 4k des consoles !Voilà donc la Switch 2 bien placée dans le monde technologique moderne."On ne se douterait pas qu'un mod comme Portal : Prelude RTX présente un kit aussi important pour l'avenir du jeu sur PC. Mais voilà, c'est le premier jeu que nous avons vu avec la nouvelle RTX IO de Nvidia, une fonctionnalité annoncée il y a près de trois ans.Elle n'est pas aussi tape-à-l'œil que le ray tracing ou DLSS, car elle fonctionne en arrière-plan et offre une série d'avantages sans attirer l'attention. Mais d'après mes tests, RTX IO pourrait avoir un impact plus important sur les jeux sur PC que toutes les autres fonctionnalités de RTX.Tout d'abord, parlons de ce qu'est RTX IO. Il s'agit d'un chargement et d'une décompression d'actifs accélérés par le GPU qui promet des temps de chargement plus rapides, des tailles d'installation plus petites, une utilisation plus faible du CPU et moins d'incrustations de texture. Pour ce faire, il décharge le CPU de certaines tâches sur le GPU, en tirant parti du nombre de cœurs disponibles sur les cartes graphiques.Gardez à l'esprit la portée de Portal : Prelude RTX. Il s'agit d'un jeu qui va en profondeur, et non en largeur, offrant du Full Path-Tracing et des effets très détaillés pour chaque coin d'une scène. Dans un AAA, il n'est pas difficile de voir les avantages de RTX IO pour le streaming de texture. Avec la bonne optimisation, et RTX IO réduisant d'environ deux tiers le temps nécessaire au streaming de textures, il y a des bénéfices évidents dans les grands jeux à monde ouvert.L'utilisation du processeur a également baissé. Dans la scène exigeante que j'ai mentionnée plus haut, l'utilisation CPU a culminé à 37%. En activant RTX IO, l'utilisation est tombée à 22%. D'après ce que j'ai pu constater, il semblerait que Portal : Prelude RTX fonctionne sur huit cœurs. Certains jeux, en particulier ceux conçus avec Unreal Engine, pourraient bénéficier d'un avantage plus important s'ils sont limités à moins de cœurs.