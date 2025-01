Jeux Video

Lle leaker très fiable Necro a indiqué avoir mis la main sur certains docs (probablement filé aux accessoiristes par Nintendo vu le contexte CES) et confirme bien que la console se nommera simplement "Nintendo Switch 2" avec le logo suivant, dont il n'a pas pu partager la photo mais la simplement recréé (il précise juste que ce sera sur fond noir).On a le nom, un aperçu assez concret de la console, ses dimensions et même le chargeur requis (60W).Manque l'essentiel mais on avance(en rappel, Necro avait indiqué il y a quelques semaines qu'une Definitive Edition de Elden Ring arriverait fin 2025, combinant le jeu et son extension, également porté sur Switch 2 par Virtuos)